TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel2 vom 21. Oktober 2016 von Floo Weißmann "Politischer Erdrutsch"

Innsbruck (OTS) - Donald Trump hat sich auch im letzten TV-Duell gegen Hillary Clinton als beratungsresistent erwiesen.

Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass er und die Republikaner ein Wahl-Desaster erleiden.

Die Baseball-Legende Yogi Berra hat Amerika zahlreiche geflügelte Worte hinterlassen. Nach der letzten TV-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump werden die Republikaner vielleicht an diesen Satz denken: „Die Zukunft ist nicht mehr, was sie einmal war.“ Eigentlich waren sie nach zwei Amtszeiten eines demokratischen Präsidenten mit einem Vorteil gestartet. Zumal absehbar war, dass die Demokraten mit Clinton eine umstrittene Kandidatin aufstellen würden. Außerdem galt die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus als sicher und jene im Senat als haltbar. Doch zweieinhalb Wochen vor dem Wahltag dominieren bei den Republikanern interner Zank, Frustration und das verzweifelte Bemühen um Schadensbegrenzung.

Die Gründe dafür sind vielfältig, doch die meisten davon kreisen um den Präsidentschaftskandidaten. „The Donald“ konnte mit seiner aggressiven Ego-Show und rechtspopulistischen Botschaften zwar die Vorwahlen kapern. Aber im Hauptwahlkampf erwies er sich als beratungsresistent. Statt Kreide zu fressen und um zusätzliche Wähler zu werben, konzentriert er sich weiterhin darauf, seine Kernwähler aufzuputschen. Auch wenn das rechnerisch kaum genügen kann. Frei nach Berra: „Wenn du an einer Weggabelung stehst, nimm sie!“

In der Nacht auf Donnerstag hat Trump erneut wichtige Wählergruppen wie Frauen und Latinos vor dem Kopf gestoßen. Und mit dem Vorwurf der Wahlmanipulation sorgte er selbst bei eingefleischten Republikanern für Entsetzen – und für eine weitere Flut an Negativ-Schlagzeilen. Trump scheint dabei ein Getriebener seiner selbst zu sein. Er kann Fehler nicht eingestehen und Niederlagen nicht akzeptieren, was zu teils grotesken Verrenkungen führt.

Als Folge davon droht ihm am 8. November eine Erdrutschniederlage, sofern die Umfragen nicht allesamt weit danebenliegen. Schon diskutieren Experten, ob Clinton außer den Swing States auch noch traditionell republikanische Bundesstaaten zufallen könnten. So nebenbei sind auch die Mehrheiten der Republikaner im Kongress gefährlich ins Wanken geraten.

Trump scheint kaum noch in der Lage zu sein, aus eigener Kraft eine Wende zu erzwingen. Aber er könnte von einem späten äußeren Ereignis profitieren – etwa einem Terroranschlag oder einem weiteren Schwächeanfall Clintons. Zudem befürchten die Demokraten, dass viele ihrer Anhänger angesichts eines vermeintlich sicheren Sieges zuhause bleiben. Auch sie können bei Berra nachschlagen: „Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist.“

