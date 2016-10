Neues Volksblatt: "Ablenkung" von Harald ENGELSBERGER

Ausgabe vom 21. Oktober 2016

Linz (OTS) - Beim Thema CETA ist der SPÖ-Plan zur Verhinderung, mitsamt Mitgliederbefragung und öffentlicher Stimmungsmache, ja ziemlich in die Hose gegangen. Letztlich musste SPÖ-Kanzler Christian Kern einen Salto rückwärts machen und gab seinen Sanctus zum EU-Abkommen mit Kanada, sehr zum Ärger mancher Genossen.

Jetzt folgt die Ablenkung mit einem neuen Schlagabtausch:

SPÖ-Sozialminister Alois Stöger haut auf sein Heimatbundesland hin und beschuldigt ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und OÖVP-LH Josef Pühringer sicherheitshalber gleich pauschal, am Nichtzustandekommen einer Einigung zur Mindestsicherung samt Verlängerung der 15a-Vereinbarung schuld zu sein. Dabei wurden in OÖ zu diesem Thema bereits eigene Lösungen erarbeitet und auch erfolgreich beschlossen, in NÖ hat man etwas Ähnliches vor – laut Stöger alles verfassungswidrig.

Dass Stöger selbst es verabsäumt hat, dieses Thema rechtzeitig anzugehen und mit den zuständigen Leuten auszuverhandeln, bleibt unausgesprochen. Ist es doch einfacher, die Verantwortung an andere, wenn auch nur periphär zuständig, zu delegieren – dazu wurden Politiker aber nicht gewählt.

Wer in einer Sache nichts weiter bringt und dann nur zündelt, um von seinem eigenen Unvermögen abzulenken, der malt nicht nur das Neuwahlgespenst theatralisch an die Wand, er macht sich selbst zum Clown.

