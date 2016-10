Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Die folgenden Tagesordnungspunkte wurden bei getrennter Berichterstattung (jeweils Abgeordneter Jürgen M a i e r , VP) und Abstimmung gemeinsam behandelt:

• Bericht des Rechnungshofes betreffend das Donauhochwasser 2013 (Reihe Niederösterreich 2016/3

• Bericht des Rechnungshofes betreffend ausgewählte gebietskörperschaftsübergreifende Leistungen im Bereich der Schulbehörden; Forschungsfinanzierung in Österreich (Reihe Niederösterreich 2016/4)

• Bericht des Rechnungshofes betreffend Restmüllentsorgung in Krems, St. Pölten und Stockerau (Reihe Niederösterreich 2016/5)

• Bericht des Rechnungshofes betreffend Frei- und Hallenbad Korneuburg-Bisamberg Betriebsgesellschaft m.b.H. (Reihe Niederösterreich 2016/6)

• Bericht des Rechnungshofes betreffend Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien und Marktgemeinde Telfs, Finanzielle Lage und Investitionen (Reihe Niederösterreich 2016/7)

• Bericht des Landesrechnungshofes über NÖ Landesberufsschule Langenlois (Bericht 5/2016)

• Bericht des Landesrechnungshofes über Landwirtschaftliche Fachschule Ottenschlag, Gebarung, Nachkontrolle (Bericht 6/2016)

• Bericht des Landesrechnungshofes über Landwirtschaftliche Fachschule Ottenschlag, Baumaßnahmen 2009 bis 2011, Nachkontrolle (Bericht 7/2016)

• Bericht des Landesrechnungshofes über Auslastung der NÖ Landespflegeheime im Kontext mit der 24-Stunden-Betreuung (Bericht 8/2016)

• Bericht des Landesrechnungshofes über Förderung der NÖ Naturparke, Nachkontrolle (Bericht 9/2016)

• Bericht des Landesrechnungshofes über Ausstattung der Abteilungen Schulen und Kindergärten des Amtes der NÖ Landesregierung und des Amtes des Gewerblichen Berufsschulrats mit Informations- und Kommunikationstechnologie (Bericht 10/2016)

• Bericht des Landesrechnungshofes über den NÖ Landesfeuerwehrverband (Bericht 11/2016)

Abgeordnete Amrita E n z i n g e r , MSc (G) nahm zum Bericht betreffend Donauhochwasser 2013 Stellung. Hochwässer seien unvorhergesehene Naturkatastrophen, man versuche die Wassermassen zu beherrschen, das gelinge leider nicht immer. Das Thema sei ein sehr emotionelles und brisantes. 2013 habe der Schaden in Oberösterreich 55,6 Millionen Euro und in Niederösterreich 82,3 Millionen Euro betragen. Es gebe einige Kleinigkeiten, an denen Kritik zu üben sei, so habe es etwa nicht in allen niederösterreichischen Gemeinden entlang der Donau Katastrophenschutzpläne gegeben, das sei aber bereits korrigiert worden.

Abgeordneter Helmut S c h a g e r l (SP) sprach zum Bericht über den NÖ Landesfeuerwehrverband und sagte, dass seine Fraktion den Bericht zur Kenntnis nehmen werde. Es gebe in Niederösterreich 97.500 Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, die Anzahl der Einsätze, insbesondere der technischen Einsätze sei ständig steigend. Er bedankte sich bei der Freiwilligen Feuerwehr für ihre Tätigkeiten, die sie im Dienste des Landes erbringe und wünschte den Kameradinnen und Kameraden, dass sie von ihren Einsätzen immer gesund zurückkommen.

Abgeordneter Emmerich W e i d e r b a u e r (G) meldete sich zum Bericht über den NÖ Landesfeuerwehrverband und bedankte sich für die geleistete Arbeit. Weiters nahm er zum Bericht des Rechnungshofes betreffend ausgewählte gebietskörperschaftsübergreifende Leistungen im Bereich der Schulbehörden Stellung. Der Bundesrechnungshof weise immer wieder darauf hin, dass eine Verwaltungsreform längst überfällig sei, er sei der Ansicht, dass diese ein Gebot der Stunde sei und endlich erledigt gehöre.

Abgeordnete Ilona T r ö l s - H o l z w e b e r (SP) referierte zum Bericht über die Landwirtschaftliche Fachschule Ottenschlag. Das Land Niederösterreich habe es bisher verabsäumt eine Anpassung des bestehenden Mietvertrages für die Untervermietung von Räumlichkeiten an Dritte durchzuführen, durch die Schließung der Schule werde man aber eine diesbezügliche Veranlassung als nicht mehr notwendig erachten. Zur Strukturreform der Landwirtschaftlichen Fachschulen merkte die Abgeordnete an, dass es grundsätzlich positiv sei Kompetenzzentren zu schaffen, man dürfe dabei aber nicht übersehen, dass sich das Land bisher im Pflichtschulbereich, wo man dieselbe Problematik habe, massiv gegen Überlegungen zur Qualitätsentwicklung gewehrt habe.

Abgeordneter Franz M o l d (VP) sprach zum Bericht über die Landwirtschaftliche Fachschule Ottenschlag und sagte, dass von 17 Empfehlungen bereits zwölf ganz und fünf teilweise umgesetzt worden seien. Man habe sich an der Schule sehr bemüht, um für Schüler zu werben, der Erfolg sei allerdings leider ausgeblieben. Daher werde die Schule im Zuge des Strukturkonzepts nicht mehr fortgeführt, das Bildungsangebot werde aber weiter an der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof angeboten werden. Weiters nahm er zu den Berichten über die Auslastung der NÖ Landespflegeheime im Kontext der 24-Stunden-Betreuung und über die Förderung der NÖ Naturparke Stellung.

Abgeordneter Udo L a n d b a u e r (FP) referierte zum Bericht des Rechnungshofes betreffend ausgewählte gebietskörperschaftsübergreifende Leistungen im Bereich der Schulbehörden. Es gebe in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Abrechnungen in den Schulbehörden, was nur schwer zu erklären sei.

Abgeordnete Heidemaria O n o d i (SP) nahm zum Bericht des Landesrechnungshofes über die Auslastung der NÖ Landespflegeheime im Kontext mit der 24-Stunden-Betreuung Stellung. Die 48 Landespflegeheime hätten eine gute Auslastung, gleichzeitig sei eine Ausweitung bei der 24-Stunden-Pflege zu verzeichnen. Ihre Fraktion werde diesem Rechnungshofbericht gerne die Zustimmung geben.

Abgeordneter Dr. Herbert M a c h a c e k (FRANK) informierte zum Bericht des Landesrechnungshofes über die Auslastung der NÖ Landespflegeheime im Kontext mit der 24-Stunden-Betreuung. Rund 80 Prozent der Pflegeleistungen würden in Niederösterreich durch Angehörige erbracht. Sofern diese Leistung von der Familie nicht mehr durchgeführt werden könne, müsse die Hauskrankenpflege oder die 24-Stunden-Betreuung in Anspruch genommen werden. Die 24-Stunden-Betreuung gewinne in Niederösterreich laufend an Bedeutung, weil die Menschen lieber zu Hause gepflegt werden wollten. Viele Menschen müssten auf ein Pflegebett lange warten, daher müssten Pflegebetten für Akutfälle immer zur Verfügung stehen. Er brachte gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen und den Abgeordneten Waldhäusl, Huber und Königsberger einen Antrag betreffend „keine zwei Klassen-Pflege, sondern echte Wahlfreiheit bei Pflegeform“ ein.

Abgeordneter Emmerich W e i d e r b a u e r (G) nahm zur Landesberufsschule Langenlois Stellung. Die Berufsschulen in Niederösterreich hätten im Durchschnitt um elf Prozent weniger Schülerinnen und Schüler zu verzeichnen. Im Bereich der Landwirtschaftlichen Fachschulen sei in den letzten Monaten etwas in Bewegung gekommen, die Schließung von Landwirtschaftlichen Fachschulen sei zu hinterfragen, vielmehr seien pädagogische Neuausrichtungen notwendig.

Abgeordneter Josef B a l b e r (VP) meinte, die Investitionen in Forschung und Entwicklung seien eine Notwendigkeit, er erinnerte an MedAustron und an die Fachhochschule in Krems. Er bedankte sich beim Landesfeuerwehrverband und bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Feuerwehren für ihr Engagement und die viele Arbeit. Rund acht Millionen dokumentierte Stunden hätten die Freiwilligen im Land für die Sicherheit geleistet.

Abgeordnete Doris H a h n MEd (SP) sprach zum Bericht des Landesrechnungshofes über die NÖ Landesberufsschule Langenlois. Alle 15 Empfehlungen des Landesrechnungshofes seien bereits in Umsetzung. Direkt im Betrieb würden die Schüler die Arbeit mit Werkstoffen und Maschinen kennen lernen. Seit dem Schuljahr 2015 würde aber auch hier die Anzahl der Schüler zurückgehen.

Abgeordnete Amrita E n z i n g e r (G) nahm zum Landesrechnungshof über die Förderung der NÖ Naturparke Stellung. Leider seien die Empfehlungen des Landesrechnungshofes nur zu einem kleinen Teil umgesetzt worden. Den Naturparken müsse in Niederösterreich mehr Priorität eingeräumt werden. Seit 2009 gebe es noch immer nicht die wichtigsten Mindestkriterien für die Naturparke, wie vom Rechnungshof gefordert.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) berichtete zum Rechnungshofbericht betreffend Frei- und Hallenbad Korneuburg-Bisamberg. Dieser Rechnungshofbericht sei eine „sehr interessante Lektüre“. Von 2004 bis 2014 habe es nur eine Generalversammlung gegeben, die Umbaumaßnahmen seien mangelhaft durchgeführt worden, auch habe es im Technikbereich viele Mängel gegeben. Der Baubeginn sei ohne Bewilligung erfolgt. Der Bericht über die 24-Stunden-Pflege sei sehr interessant, aber das Modell müsse noch verbessert werden, damit man es besser flächendeckend anbieten könne.

Abgeordneter Gerhard R a z b o r c a n (SP) nahm zu den Rechnungshofberichten zum Bad in Korneuburg und zu Gerasdorf Stellung. Das Bad sei 2009 zugesperrt worden, beschlossen worden sei letztlich eine Modernisierung. Die Entschuldung in Gerasdorf sei ein Verdienst des Bürgermeisters. Die Gemeinde verbessere ihre Finanzen stetig.

Abgeordneter Josef E d l i n g e r (VP) bezog sich zunächst auf die Restmüllentsorgung in Krems, St. Pölten und Stockerau, die überall am Stand der Technik sei. Beim Frei- und Hallenbad Korneuburg-Bisamberg sei es zu einer Reihe von Verfehlungen und Unterlassungen gekommen, mit der Umsetzung der Empfehlungen sei bereits begonnen worden. Beim Donauhochwasser 2013 sei eine gute Zusammenarbeit zwischen Niederösterreich und Oberösterreich festgestellt worden, es gebe aber noch Verbesserungspotenzial. Zuletzt nannte er den Bericht zur Landesberufsschule Langenlois durchaus positiv. Hier werde die Qualität der dualen Ausbildung unter Beweis gestellt.

Abgeordneter Anton E r b e r MBA (VP) replizierte auf den Abgeordneten Machacek: Es gebe in Niederösterreich keine Zwei-Klassen-Pflege bzw. –Betreuung.

Abgeordneter Mag. Lukas M a n d l (VP) bedankte sich für den Bericht zu Gerasdorf. Er sei tatsächlich eine Hilfe für die Stadtgemeinde im Hinblick auf die weitere Entwicklung gewesen.

Sämtliche Berichte wurden einstimmig zur Kenntnis genommen, der Resolutionsantrag blieb in der Minderheit.

