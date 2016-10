Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Abgeordneter Dr. Walter L a k i (FRANK) berichtete zu einem Antrag gemäß § 34 LGO 2001 der Abgeordneten Mag. Rausch, Waldhäusl u. a. betreffend Maßnahmen gegen politisch-religiösen Fanatismus in Österreich sowie zum Schutz der heimischen Bevölkerung vor Terror.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) eröffnete die Debatte: Die Bevölkerung müsse noch stärker geschützt werden. Die Exekutive müsse aufgestockt und ebenfalls geschützt werden. Eckpfeiler seien auch eine sofortige Abschiebung von Syrienheimkehrern inklusive Aberkennung der Staatsbürgerschaft, eine Wiedereinführung der Grenzkontrollen und verbesserte Ausrüstung. Antiterror-Kurse für Bürger, eine generelle Überprüfung aller zum Islam konvertierten Jugendlichen, eine Überwachung aller diesbezüglichen Einrichtungen und ein Verbot öffentlicher Koran-Verteilungen stünden aber noch immer aus. Ein Zusatzantrag erhebt die entsprechenden Forderungen.

Abgeordnete MMag. Dr. Madeleine P e t r o v i c (G) betonte, Sprache sei verräterisch. Es gäbe zwar einen großen Bereich des Konsenses, so gehe es aber nicht. Mit Staatsbürgerschaft solle Schutz nichts zu tun haben. Eine rein exekutive Sicht sei immer verkürzend. Wenn den Betroffenen das Unrechtsbewusstsein fehle, werde die Polarisierung immer weitergehen. Es gebe so gut wie keine legale Migration mehr, auch wenn sie notwendig sei.

Abgeordnete Dr. Gabriele V o n G i m b o r n , MPH (FRANK) sagte, zwei von drei Österreichern hätten Angst vor Terroranschlägen im eigenen Land. Dieses Gefühl der Bedrohung komme nicht von ungefähr. Man habe dem Terror „Tür und Tor geöffnet“. Die Zeit des Schönredens sei vorbei, jetzt gehe es um Top-Ausrüstung und –Ausbildung von Exekutive und Bundesheer.

Abgeordneter Helmut S c h a g e r l (SP) führte aus, Terrorismus und Extremismus seien auf das Schärfste abzulehnen. Populismus und Angstmache seien aber einer Demokratie unwürdig. Man verstehe die Ängste und das Sicherheitsbedürfnis und fordere 500 zusätzliche Polizisten für Niederösterreich, eine Stärkung der Sondereinheiten, den Schutz der Außengrenzen, verbesserte Ausrüstung etc.

Zweiter Präsident Mag. Gerhard K a r n e r (VP) strich hervor, dass man nach wie vor in einem der sichersten Länder der Welt lebe und die Exekutive exzellente Arbeit leiste. Die VP fühle sich beim Thema Sicherheit in der Mitte der Gesellschaft sehr wohl und verfolge einen vernünftigen pragmatischen Weg der Mitte. Es sei notwendig, die Rahmenbedingungen entsprechend anzupassen: mehr Personal, Stärkung der Frontex, Intensivierung des Datenaustausches, Ausbau von Sensibilisierungsveranstaltungen, bessere technische Ausrüstung, klare Grenzkontrollen und legistische Maßnahmen, um ausländische Straftäter rasch außer Landes zu bringen.

Der Antrag wurde gegen die Stimmen der Grünen mit Mehrheit angenommen, der Zusatzantrag blieb in der Minderheit.

Abgeordneter Ing. Hermann H a l l e r (VP berichtete zu einem Antrag mit Gesetzentwurf der Abgeordneten Mag. Schneeberger u. a. betreffend Änderung des NÖ Seuchenvorsorgeabgabegesetzes.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) eröffnete die Debatte:

Die „unnütze Gesetzesmaterie“ werde nur geändert, nicht abgeschafft. Es sei aber ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Abgabe nicht erhöht werde. Ein Abänderungsantrag fordert die Abschaffung der Seuchenabgabe.

Abgeordnete Ilona T r ö l s - H o l z w e b e r (SP) meinte, die Abgabe sei mit einer Zweckwidmung gekoppelt. Eine Erhöhung sei momentan nicht erforderlich, eine gänzliche Abschaffung wäre aber fahrlässig.

Abgeordneter Anton K a s s e r (VP) sprach von einem guten Mittel zur Vorsorge. Die Rücklagen dienten dem laufenden Betrieb. Die Abgabe komme zu 18 Prozent auch dem Humanbereich zugute. Die Auflösung der Zwangsverbände diene der Verwaltungsvereinfachung.

Der Antrag wurde gegen die Stimmen der FP mit Mehrheit angenommen, der Abänderungsantrag wurde als Resolutionsantrag abgestimmt, blieb aber in der Minderheit.

Die beiden folgenden Geschäftsstücke wurden bei getrennter Berichterstattung (jeweils Abgeordneter René L o b n e r , VP) und Abstimmung gemeinsam behandelt:

• NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds, Niederösterreich-Werbung GmbH, Jahresbericht 2015

• Änderung des NÖ Tourismusgesetzes 2010

Abgeordnete Michaela H i n t e r h o l z e r (VP) erinnerte als Erstrednerin daran, dass das Jahr 2015 von einer Stagnation der Wirtschaftsentwicklung gekennzeichnet gewesen sei. Die heurige Entwicklung zeige aber eine positive Tendenz. Im Tourismus hingegen sei 2015 das erfolgreichste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Prognose des IHS sage für 2016 sowohl für Niederösterreich als auch für Österreich ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent voraus. Bei Neugründungen gebe es in Niederösterreich ein Plus von 17,8 Prozent. Neugründungen seien wichtig, um zukünftige Arbeitsplätze zu schaffen. Die Überlebensfähigkeit der Gründer sei in Niederösterreich signifikant länger, weil Jungunternehmer in Niederösterreich gut begleitet würden.

Klubobfrau Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) führte aus, dass es erfreulich sei, dass die Förderkulisse rund um E-Mobilität in Niederösterreich voll gegriffen habe. Auch die betriebliche Umweltförderung werde extrem gut angenommen. Bei der Digitalisierung müsse man rasch vorankommen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meinte, man wisse, dass die Politik, die die Wirtschaft betreffe, nicht in Niederösterreich gemacht werde. Er vertrat die Ansicht, die Politik der Bundesregierung vernichte Arbeitsplätze. Wenn man ständig Gesetze im Parlament produziere – als Beispiel nannte er etwa den Bereich Abfallwirtschaft – dürfe man sich „nicht wundern“.

Klubobmann Ernest G a b m a n n (FRANK) sagte, der Wirtschaftsbericht berichte objektiv und vollständig über das abgelaufene Berichtsjahr. In diesem Bundesland sei bereits vor einigen Jahrzehnten ein herzhaftes Ja zur Wirtschaftsförderung gesagt worden . Man habe eine sehr wirtschaftsnahe Förderpolitik. Das Entflechten der Gewerbeordnung und das Entbürokratisieren sei für viele Unternehmer das Um und Auf.

Abgeordnete Renate G r u b e r (SP) betonte, wenn man den Jahresbericht des Tourismus- und Wirtschaftsfonds lese, könne man nur gratulieren. Es werde zukunftsorientiert gearbeitet. Den Änderungen des NÖ Tourismusgesetzes werde man zustimmen.

Abgeordneter DI Willibald E i g n e r (VP) sagte zum Tourismusgesetz, in einer Zeit, in der die Wirtschaft 4.0 hereinbreche, ändere sich auch im Tourismus einiges. Die heutige Sitzung sei seine letzte Landtagssitzung hier im Saal, und daher wolle er sich herzlich vom Hohen Haus und allen hier tätigen Mitarbeitern verabschieden. Er habe seit 2003 für die Menschen in seinem Bezirk tätig sein dürfen. Zurückblickend wolle er sagen, dass es eine sehr ehrenvolle Aufgabe war, die er in den fast 14 Jahren übernehmen durfte. Er habe es immer mit Freude gemacht. Für die Zukunft wünsche er sich, dass man nicht ruhig werde, die föderale Schiene weiterhin zu bestreiten und sie zu verteidigen. Er danke all jenen, die ihn so viele Jahre lang unterstützt haben. Er wünsche allen viel Gesundheit und Kraft.

Präsident Ing. Hans P e n z (VP) sagte, wenn man DI Eigner heute aus dem Landesparlament verabschiede, so tue man dies in Respekt und in Dankbarkeit. In Respekt vor dessen Verantwortungsbereitschaft, in Respekt vor dessen Wissen und Sachkompetenz und in Respekt vor dessen kollegialen, menschlichen und fairen Stil. Man verabschiede Eigner aber auch mit Dankbarkeit, Eigner sei ein Vorbild gewesen, er habe für das Land Niederösterreich sehr viel eingebracht. Eigner sei eine Bereicherung gewesen als Mandatar und als Kollege – ruhig, unaufgeregt und mit persönlicher Integrität habe dieser Anstand und Fairness vorgelebt. Im Namen des NÖ Landtages danke er Eigner für dessen Einsatz und Engagement.

Bei der folgenden Abstimmung wurden beide Anträge mit Mehrheit genommen.

(Forts.)

