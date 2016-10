Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Abgeordneter Mag. Lukas M a n d l (VP) referierte zum Bericht der Landesregierung betreffend NÖ Sportgesetz - Sportbericht Niederösterreich 2015.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) betonte, es sei schön über Sport und die Erfolge in diesem Bereich zu sprechen. Jeder Euro und jeder Cent, den man hier investiere, sei gut angelegt – im gesundheitlichen Bereich durch den Breitensport oder im Spitzensport. Junge Menschen lernten sich in Vereinen zu integrieren und bewegten sich, und wenn man sich bewege, sei der Körper gesund und damit auch der Geist. Ein wichtiger Bereich sei der Nachwuchsbereich. Auch im Spitzensport stehe Niederösterreich gut da.

Abgeordneter Emmerich W e i d e r b a u e r (G) sagte, er sehe den Antrag betreffend Neuausrichtung der Sportförderung sehr positiv. Man blicke auf ein sehr erfolgreiches Sportjahr 2015 zurück, das zeigten viele Medaillen, aber auch Ehrungen. Er richtete einen Dank an die zahlreichen Sportler an der Spitze, aber auch in der Breite für ihre Aktivitäten.

Abgeordnete Dr. Gabriele V o n G i m b o r n , MPH (FRANK) hielt fest, dass der Bericht wie gewohnt sehr detailliert verfasst sei und hob dessen Objektivität hervor. Ihre Fraktion werde dem Bericht die Zustimmung geben. Der Bericht weise darauf hin, dass Jugendliche immer weniger Sport betreiben würden, zu bemerken sei allerdings, dass die Jugendsportförderung gegenüber 2014 beinahe halbiert worden sei. Bei den unter 14- bis 19-Jährigen verschwinde Bewegung und Sport zunehmend aus der Wochengestaltung. Sie stellte einen Antrag betreffend „Keine Diskriminierung bei der Auszahlung von Sportförderungen!“.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) betonte, dass der Sportbericht ein Vorzeigebericht sei. Sechs Stunden pro Tag würden manche Personen vor dem Fernseher verbringen, führte er eine aktuelle Umfrage an. Viele Bewegungspark seien in den letzten Jahren entstanden, erinnerte er an eine neue Anlage in Ybbs. Seine Fraktion sei für eine Umschichtung von Mitteln aus der Kulturförderung in die Sportförderung. Überdies könne man Sport und Kultur miteinander verbinden. Er brachte gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen und den Abgeordneten Gabmann, Gimborn und Machacek einen Zusatzantrag betreffend „mehr Budget für den Breitensport aus den Mitteln der Kulturförderung“ ein.

Abgeordneter Walter N a d e r e r (FRANK) meinte, er habe versucht, Kinder aus Volksschulen zum Laufen zu motivieren. Um Kindern vielfältige Bewegungserfahrungen mit Freude zu ermöglichen, sollten die Sportlehrer besser ausgebildet sein.

Abgeordneter Rupert D w o r a k (SP) hielt fest, seine Fraktion werde dem Sportbericht gerne zustimmen. Das Sportland Niederösterreich habe hier in einigen Bereichen Handlungsbedarf, da beispielsweise nur 26 Prozent der Mädchen in Sportvereinen aktiv seien. Er dankte Landesrätin Bohuslav und Abteilungsleiterin Mag. Ilse Stöger für die gute Zusammenarbeit und für das umfassende Engagement.

Abgeordneter René L o b n e r (VP) sagte, tausende Sportlerinnen und Sportler hätten an den niederösterreichischen Großsportveranstaltungen im Jahr 2015 teilgenommen. Benjamin Karl und viele andere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler hätten außergewöhnliche Leistungen erbracht. Das Sportzentrum Niederösterreich habe sich in St. Pölten zu einer ganz besonderen Sportadresse in unserem Bundesland entwickelt. Die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler seien wichtige Vorbilder für viele engagierte Breitensportler. Er brachte einen Resolutionsantrag betreffend „Neuausrichtung der Spitzensportförderung des Landes Niederösterreich“ ein.

Der Sportbericht 2015 wurde einstimmig angenommen. Der Resolutionsantrag betreffend „Neuausrichtung der Spitzensportförderung des Landes Niederösterreich“ wurde einstimmig angenommen, die zwei weiteren Anträge blieben in der Minderheit.

Abgeordneter Mag. Alfred R i e d l (VP) berichtete zu einem Antrag betreffend Änderung des NÖ Krankenanstaltengesetzes 1974 (NÖ KAG).

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) vertrat die Ansicht, im niederösterreichischen Gesundheitswesen gebe es "mittlerweile eine Zweiklassenmedizin". Der Zielsteuerungsvertrag habe die hohen Erwartungen nicht erfüllt. Das Geld müsse bei den Patienten ankommen und dürfe nicht in der Verwaltung „versickern“. Die Ambulanzen in den Spitälern müssten entlastet werden.

Abgeordnete Mag. Karin S c h e e l e (SP) sagte, ihre Fraktion werde dem vorliegenden Gesetzesentwurf gerne zustimmen.

Abgeordneter Karl B a d e r (VP) hielt fest, seine Fraktion werde diesem Entwurf selbstverständlich zustimmen. Es gehe dabei um formale Änderungen, die auf bundesgesetzliche Abänderungen zurückzuführen seien. Niederösterreich investiere jährlich rund zwei Milliarden Euro in die Gesundheit der Patientinnen und Patienten und verbessere laufend die medizinische Infrastruktur in den Spitälern.

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

(Forts.)

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

02742/9005-12172

www.noe.gv.at/nlk