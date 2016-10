FPÖ-Kultursprecher Walter Rosenkranz: Vom „Haus der Geschichte“ zum „Zimmer der Geschichte“

Etappensieg der Vernunft über Ostermayers Gigantomanie

Wien (OTS) - FPÖ-Kultursprecher NAbg. Dr. Walter Rosenkranz zeigt sich zu den heute von Minister Drozda in einer Pressekonferenz veröffentlichten Plänen für das „Haus der Geschichte“ (HGÖ) erstaunt:

„Die Gigantomanie von Josef Ostermayer ist anscheinend einem realistischeren Zugang gewichen. Das ‚Haus der Geschichte‘ ist mit einer Flächenreduktion um gut zwei Drittel zu einem ‚Zimmer der Geschichte‘ umgemodelt worden.“ Wie Drozda allerdings auch bekanntgab, reichten die Pläne für das HGÖ in den Gartensälen der Hofburg nur bis 2019 – danach solle ein Neubau kommen.

Auf der Habenseite könne man immerhin verbuchen, dass sich das HGÖ und die Sammlung alter Musikinstrumente (SAM) in der Hofburg nicht in die Quere kämen. „Die SAM bleibt zum Glück nach Aussagen des Ministers in ihrem jetzigen Ausmaß erhalten und muss nicht dem Haus der Geschichte weichen. Dies ist ein Erfolg für die FPÖ, die sich seit Bekanntwerden des Projekts beharrlich für den Verbleib der SAM am derzeitigen Standort eingesetzt hat.“

Dennoch gebe es am neuen HGÖ-Konzept noch immer genug zu kritisieren. „Die in der PK genannten laufenden Betriebskosten von vier Millionen Euro zwischen 2017 und 2019 sind immerhin schon vor Monaten beschlossen worden – damals aber noch für das drei Mal so große Konzept“, erklärte Rosenkranz.

