Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Abgeordneter Josef B a l b e r (VP) berichtete zu einem Antrag mit Gesetzentwurf der Abgeordneten Mag. Schneeberger u. a. betreffend Gesetz, mit dem das NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976 und die NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976 authentisch interpretiert wird.

Abgeordneter Erich K ö n i g s b e r g e r (FP) eröffnete die Debatte: Das Gesetz entspreche nicht einer gerechten Gestaltung der Arbeits- und Ruhezeiten. Das Gesetz solle klarmachen, was der Gesetzgeber wolle.

Abgeordneter Rupert D w o r a k (SP) kündigte Unterstützung an. Die Gemeinden seien autonom darin, entsprechende Regelungen zu treffen.

Abgeordneter Hermann H a u e r (VP) sagte, es gehe nicht um die Abschaffung der Ruhezeiten, sondern um Rechtssicherheit und Klarheit für die Gemeinden. Die Gemeinden wüssten am besten, wie die Gemeindeverwaltung effizient zu gestalten sei.

Der Antrag wurde gegen die Stimmen der FP mit Mehrheit angenommen.

Abgeordneter Josef B a l b e r (VP) berichtete zu einem Antrag mit Gesetzentwurf der Abgeordneten Mag. Schneeberger u. a. betreffend Änderung des NÖ Wasserleitungsanschlussgesetzes 1978.

Abgeordneter Helmut S c h a g e r l (SP) leitete die Debatte ein:

Auf Grund des Umweltgedankens handle es sich um einen guten Vorschlag, einen zweiten Kreislauf für Brauchwasser heranzuziehen.

Abgeordneter Ing. Manfred S c h u l z (VP) betonte, es gehe um Sparsamkeit und Nachhaltigkeit. Er bitte um Zustimmung.

Abgeordneter Walter N a d e r e r berichtete, er wolle dem Antrag beitreten, und erinnerte an einen von ihm selbst diesbezüglich eingebrachten Antrag.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Die beiden folgenden Geschäftsstücke wurden bei getrennter Berichterstattung (Abgeordneter Hans Stefan H i n t n e r , VP) und Abstimmung gemeinsam behandelt:

• Antrag gemäß § 34 LGO 2001 der Abgeordneten Mag. Rausch u.a. betreffend Wirtschaft 4.0 - zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung.

• Antrag gemäß § 34 LGO 2001 der Abgeordneten Mag. Rausch, Ing. Huber u. a. betreffend Einführung eines verpflichtenden Schulfaches "Berufsorientierung und Wirtschaftsleben" in den siebenten und achten Schulstufen.

Abgeordneter Udo L a n d b a u e r (FP) meinte als Erstredner:

Weiterentwicklung im Bildungsbereich sei wichtig und notwendig. Beide Anträge hätten ihre Berechtigung, die Schüler müssten darauf vorbereitet werden, was nach der Schule auf sie zukomme. Die Generation AMS sei kein Hirngespinst, im Bildungsbereich liege vieles im Argen.

Klubobmann Ernest G a b m a n n (FRANK) meinte, die „Reformlokomotive im Bereich Bildung“ sei „stehen geblieben“. Wirtschaft 4.0 als großes Thema zu sehen, bedeute Ausbildung im Bereich der Technologien, die zukunftsträchtig seien, und dort, wo die Nachfrage der Wirtschaft vorhanden sei. Österreich habe nur die Chance, in Wissensbereichen zu punkten. Man müsse dort ausbilden, wo die Zukunft liege und nicht an den Anforderungen der Wirtschaft vorbei.

Abgeordneter Mag. Kurt H a c k l (VP) sagte, man wolle eine zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung. Unter Wirtschaft 4.0 wolle man alle Unternehmen egal welcher Größe und Branche bei dieser Entwicklung ins Boot holen. Man wolle in Sachen Bildung die Einführung eines verpflichtenden Schulfaches „Berufsorientierung und Wirtschaftsleben“. Wirtschaft 4.0 sei eine Herausforderung, die man annehmen müsse, die Wirtschaft sei aktuell in einem großen Umbruch.

Abgeordneter Emmerich W e i d e r b a u e r (G) meinte, im Fall von Wirtschaft 4.0 gebe es in Niederösterreich genügend Kapazitäten, die richtigen Maßnahmen und Schritte zu setzen, man brauche dazu den Bund nicht. Er verwies auf die NÖ Wissenschaftsgala und auf die Wissenschaftspreisverleihung der Arbeiterkammer Niederösterreich. All diese Veranstaltungen zeigten, was Universitäten, Fachhochschulen usw. in Niederösterreich leisten. Es gebe eine Fülle von Angeboten, etwa auch durch die Abteilung Wissenschaft. Zum Thema Berufsorientierung hielt er fest, diese müsse viel früher ansetzen, es bedürfe eines durchgängigen Berufsorientierungskonzeptes.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) sagte, wenn über Bildung diskutiert werde, gehe es um die Zukunft. Die Eltern und die Kinder interessiere nicht, ob der Bund oder das Land zuständig sei, sondern die Eltern und Kinder wollten eine gute Ausbildungsstätte. Er ging auch auf den auf den Bereich der Landwirtschaft näher ein, auch hier sei es wichtig, dass hier zukunftsorientiert aus- und weitergebildet werde. Als Beispiel verwies er etwa auf die Fachschule Tulln, wo hochmotiviert gearbeitet werde. Er brachte einen Zusatzantrag betreffend „Stopp der angelaufenen Strukturreform im Bereich der landwirtschaftlichen Fachschulen“ ein.

Abgeordneter Dr. Walter L a k i (FRANK) meinte, es handle sich hier um ein Schlüsselthema für die Zukunft Österreichs. Allerdings seien die Deutschen und die Schweizer fünfzehn Jahre voraus. Die Umstrukturierung der Wirtschaft laufe. Er verwies auf das Konzept Ausbildungszentrum Robotik Mödling.

Abgeordnete Ilona T r ö l s - H o l z w e b e r (SP) sagte, die Welt verändere sich: Arbeitsplätze veränderten und Berufsfelder entwickelten sich. Das bedeute große Herausforderungen. Veränderungen hätten Auswirkungen auf das gesamte Zusammenleben und damit auf die Gesellschaft. Daher sei der Begriff „Wirtschaft 4.0“ zu eng gesteckt – man müsse besser von „Gesellschaft 4.0“ sprechen. Die Welt sei in Bewegung, Kinder und Jugendliche sollten darauf vorbereitet werden. Man müsse so früh wie möglich Potentiale fördern, deshalb sei ein berufsbildendes Jahr für alle Schüler in der neunten Schulstufe notwendig.

Abgeordnete Mag. Bettina R a u s c h (VP) nahm Bezug auf den Antrag des Abgeordneten Waldhäusl zu den Landwirtschaftlichen Fachschulen und sagte, dass man in diesem Bereich weiterentwickeln wolle. Man habe externe Experten miteinbezogen und übernehme Verantwortung für diese Vorgangsweise. Es gehe darum Schülern ein größeres Ausbildungsspektrum möglich zu machen und um wirtschaftlich planerische Vernunft. Für alle Schüler sei sichergestellt, dass sie ihre Ausbildung dort, wo sie diese begonnen hätten, abschließen könnten. Im vorliegenden Antrag gehe es darum junge Menschen fit zu machen fürs Leben und Arbeiten im Heute und Morgen. Lehrpläne und Stundentafeln sollten kritisch hinterfragt werden. Für alle Schultypen müssten Aus- und Weiterbildung für Pädagogen forciert und entsprechende Technologien im Unterricht eingesetzt werden, um Schüler auf die Arbeitswelt vorzubereiten.

Die Anträge wurden einstimmig angenommen. Der Zusatzantrag des Abgeordneten Waldhäusl u. a. wurde abgelehnt.

