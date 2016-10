Lena Hoschek Christmas POP UP

Nostalgisches Flair, entzückende Kinderbänderröcke und die ersten Lena Hoschek Herrenhemden am Wiener Spittelberg

Wien (OTS) - Von 12. November bis 31. Dezember zieht viel Leben & weihnachtliches Flair in den ehemaligen Lena Hoschek Store in der Gutenberggasse im 7. Wiener Bezirk ein. Neben einer großen Auswahl an verschiedenen Prét-á-Porter- & Trachtenkollektionen werden bei Punsch & Keksen auch Accessoires sowie eigens mit Partnern gefertigte Produkte erhältlich sein. Besonders herzig: die Lena Hoschek Kinder-Bänderröcke mit praktischem Gummibund in bunten Farb- und Musterkombinationen. Feiertägliche Gaumenfreuden sind ebenfalls im Store mit leckeren Marmeladen, aromatischen Likören & herzhaften Knabbereien der Lebenshilfe Kärnten erhältlich, wo die Produkte auch stilecht und festlich im Lena Hoschek Design verpackt wurden. Und weil Nachhaltigkeit bei Lena Hoschek nicht nur zu dieser Jahreszeit großgeschrieben wird, trinkt man im Atelier bereits seit Längerem traditionell von Hand geröstetem Direct Trade Kaffee der Waldviertler Marke SalatKaffee, deren extra für die Designerin kreierte Röstung „Lenas Winter Roast“ ebenfalls im Spittelberger POP UP Store erhältlich sein wird.

Und inmitten der Kleider und Köstlichkeiten werden auch die Herren fündig, denn Lena Hoschek präsentiert erstmalig Mode für Männer. In Kooperation mit dem österreichischen Traditionsunternehmen Gino Venturini hat die Designerin in einer Limited Edition aus typischen Lena Hoschek Stoffen musterreiche Herrenhemden fertigen lassen. Die Hemden können im POP UP Store sowie in den Lena Hoschek Stores in Wien und Graz erworben werden (Achtung: Nur solange der Vorrat reicht!)

POP UP Store Spittelberg

Gutenberggasse 17

1070 Wien

Öffnungszeiten:

Donnerstag & Freitag: 15 - 19 Uhr

Samstag: 11 - 18 Uhr

Bildmaterial senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Lena Hoschek Christmas POP UP



Von 12. November bis 31. Dezember zieht viel Leben & weihnachtliches

Flair in den ehemaligen Lena Hoschek Store in der Gutenberggasse im

7. Wiener Bezirk ein. Neben einer großen Auswahl an verschiedenen

Prét-á-Porter- & Trachtenkollektionen werden bei Punsch & Keksen

auch die ersten Lena Hoschek Herrenhemden und Kinderbänderröcke,

sowie eigens mit Partnern gefertigte Produkte erhältlich sein.



Datum: 12.11.2016, 11:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Lena Hoschek POP UP Store

Gutenberggasse 17, 1070 Wien Wien



Rückfragen & Kontakt:

SPREAD PR, Marketing, Sales | Sella Vargün | sv @ spread-vienna.com | 0043 660 2267669