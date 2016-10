Die AMBRASER GLASGESPRÄCHE 02 waren ein voller Erfolg

Schloss Ambras Innsbruck positioniert sich als Glaszentrum

Innsbruck (OTS) - Mit der »Glassammlung Strasser« ist auf Ambras eine der weltweit bedeutendsten und umfangreichsten Sammlungen beheimatet:

Kostbare Gläser aus den wichtigsten europäischen Glaserzeugungsgebieten wie Venedig, Hall in Tirol, Innsbruck, Böhmen und Schlesien erzählen die Geschichte der Glaskunst in der Renaissance und im Barock. Aufgebaut wurde sie von Rudolf Strasser (1919–2014), dessen einzigartige Sammlung seit 2013 auf Ambras zu sehen ist. Die Reihe der AMBRASER GLASGESPRÄCHE verwirklicht die Vision Rudolf Strassers, Ambras zu einem internationalen Glaszentrum werden zu lassen. Namhafte Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichen Fachbereichen kommen in einer moderierten Gesprächsrunde zu Wort: Wissenschaftler, Kuratoren, Restauratoren, Glasbläser, Archäologen, u. a. Sie gewähren dem Publikum ihre ganz persönlichen Einblicke in die faszinierende Welt der Glaskunst.

In den AMBRASER GLASGESPRÄCHEN 02 stand das Goldrubinglas im Mittelpunkt. Gast von Moderatorin Claudia Lehner-Jobst war Dedo von Kerssenbrock-Krosigk. Der Leiter des Glasmuseums Hentrich im Museum Kunst Palast, Düsseldorf, ist international ausgewiesener Fachmann dieser sagenumwobenen Kostbarkeit. Er hat sich sowohl kunstgeschichtlich mit der Gestaltung und Verzierung von Glas befasst, als auch sich besonders in die Geschichte des Glasmachens in Renaissance und Barock vertieft.

Der Raum in der Glassammlung Strasser war bis auf den letzten Platz gefüllt. Dedo von Kerssenbrock-Krosigk entführte in eine Zeit, als Alchemisten und Glasbläser mit verschiedensten Materialien experimentierten.

Mit der exquisiten Glassammlung Strasser sowie der Tradition der Innsbrucker Hofglashütte Erzherzog Ferdinands II. (1529–1595) wird Schloss Ambras Innsbruck jeden Herbst Themen rund um das Glas vertiefend behandeln.

VORSCHAU - JUBILÄUMSAUSSTELLUNG 2017

Erzherzog Ferdinand II. hinterließ mit Schloss Ambras ein unvergleichliches Renaissanceensemble. Seine Kunst- und Wunderkammer ist die einzige der Renaissance, die heute noch an Ort und Stelle zu sehen ist und Ambras damit zum ältesten Museum der Welt macht. Er war eine der bedeutendsten Sammlerpersönlichkeiten der Geschichte und sein Sammlungskonzept bahnbrechend für die Entwicklung des Museumswesens. Im kommenden Jahr 2017 widmet ihm Schloss Ambras Innsbruck eine große Jubiläumsaustellung: Zum 450. Mal jährt sich dessen Regierungsantritt 1567 in Innsbruck, wo er nach seiner Zeit als kaiserlicher Statthalter in Prag mehr als 30 Jahre als Tiroler Landesfürst residierte. (15.6.2017 bis 8.10.2017)

