Der "Trödeltrupp"-Highlighttag bei RTL II

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6605/3461757

Start am 20. November um 16:15 Uhr mit einer Folge "Der Trödeltrupp -Das Geld liegt im Keller"

Ab 17:20 Uhr eine neue Folge von "Der Trödeltrupp -Schnäppchenjagd um die Welt"

Ab 20:15 Uhr "Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht" mit Dolly Buster, Manuela und Konny Reimann, David Odonkor, Gülcan Kamps uvm.

Der 20. November steht bei RTL II ganz im Zeichen von Feilschen, Handeln und Bieten: Die Trödelprofis Mauro Corradino, Sükrü Pehlivan und Otto Schulte melden sich mit dem großen Trödeltag zurück. Gestartet wird mit einer Folge des "Trödeltrupps", gefolgt von "Der Trödeltrupp - Schnäppchenjagd um die Welt" sowie der einzigartigen Show "Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht".

In mehr als 600 Einsätzen für RTL II hat der Trödeltrupp schon so manchen Schatz aus Kellern, Dachböden und Scheunen geborgen und dabei zahlreiche Menschen glücklich gemacht. Ihr Können stellen Mauro, Sükrü und Otto am Nachmittag des 20. Novembers in einer Folge "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" unter Beweis.

Mit "Der Trödeltrupp - Schnäppchenjagd um die Welt" zeigen die drei Experten ab 17:20 Uhr, dass sie nicht nur gut verkaufen können, sondern selbst die besten Schnäppchen finden. Bei ihrer Reise rund um die Welt hält das Trio Ausschau nach den außergewöhnlichsten Exponaten. Ob in Finnland, Kalifornien oder Brasilien - das Verhandlungsgeschick und Fingerspitzengefühl der Trödelprofis ist auch auf dieser Mission gefragt.

Die Ausbeute der weltweiten Shoppingtour wird ab 20:15 Uhr in der Show "Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht" versteigert. Der Erlös kommt am Ende Familie Zahumensky zu Gute, die dringend ein speziell ausgestattetes Auto für ihren behinderten Sohn Leander benötigt. Tatkräftige Unterstützung für die Hilfsaktion bekommen die Trödler von zahlreichen Promis wie Dolly Buster, Manuela und Konny Reimann, Gülcan Kamps, Sarah & Pietro Lombardi, David Odonkor, Walther aus "Traumfrau gesucht" und vielen mehr. Sie alle spenden Exponate um möglichst viel Geld für den kleinen Leander zu sammeln.

Außerdem bekommen auch einige Zuschauer, die sich im Vorfeld beworben haben, die Gelegenheit, ihre Schätze zu barer Münze zu machen. Vom Zahnarztstuhl über eine Drehorgel bis hin zum Darth Vader-Kostüm ist für jeden Sammler das passende Exponat dabei. Die RTL II-Trödelprofis setzen in den zwei einzigartigen Specials ihr ganzes Können ein, um am Ende einen möglichst hohen Betrag für Familie Zahumensky und natürlich die Zuschauer zu erzielen.

Der große "Trödeltag" am Sonntag, 20. November bei RTL II: "Der Trödeltrupp" - Das Geld liegt im Keller um 16:15 Uhr "Der Trödeltrupp - Schnäppchenjagd um die Welt" um 17:20 Uhr "Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht" um 20:15 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Kommunikation

Eva Römhild

089 - 64185 - 6510

eva.roemhild @ rtl2.de