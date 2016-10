NÖAAB-Kern: Sozialminister Stöger soll aufhören zu blockieren und endlich arbeiten

Gemeinsames Konzept der ÖVP zur Mindestsicherung liegt seit Monaten auf dem Tisch

St. Pölten (OTS) - Eine breite Mehrheit in diesem Land will eine Reform der Mindestsicherung. Die ÖVP hat ein gemeinsames Reformpapier bereits vor Monaten präsentiert. Bei der Deckelung der Mindestsicherung bei 1.500 €, Gemeinnütziger Beschäftigung und Mindestaufenthaltsdauer von 5 Jahren in Österreich, gibt es einen breiten Konsens innerhalb der ÖVP. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwarten sich eine gerechte Reform, die den Wert der Arbeit klar hervorhebt.

„Viele Monate hat Sozialminister Stöger abgewartet und kaum etwas weitergebracht. Jetzt sucht er Ausreden, weil es nicht so funktioniert, wie er gerne hätte. Da kann ich nur sagen: Herr Stöger, hören Sie auf Ihre Parteimitglieder. Wir werden von SPÖlern landauf landab gebeten, unseren Kurs beizubehalten. Die Blockade der SPÖ zeigt, dass sie den Kontakt zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern komplett verloren hat,“ betont NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Bundesrätin Sandra Kern.

Der Sozialminister nimmt die Steuerzahler in Geiselhaft und versucht anderen den schwarzen Peter zuzuschieben. „Aber eines ist klar: die SPÖ hat die alleinige Verantwortung, wenn es keine bundesweite Einigung im Sinne all jener gibt, die tagtäglich arbeiten gehen. Ich fordere den Bundesminister auf, weniger zu blockieren und mehr zu arbeiten, damit Österreichs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht die Dummen sind,“ so Kern abschließend.

