Jarmer: Österreich hat Nachholbedarf im Bereich selbstbestimmtem Wohnen von Menschen mit Behinderung

Grüner Antrag wird Basis für gemeinsame Initiative im Sozialausschuss

Wien (OTS) - Auf Basis eines Entschließungsantrags der Grünen betreffend Begleitforschung zur De-Institutionalisierung und selbstbestimmtem Wohnen von Menschen mit Behinderung kam es im heutigen Sozialausschuss zu einer gemeinsamen Initiative aller Fraktionen.

„Österreich hat im Bereich De-Institutionalisierung noch großen Aufholbedarf“, meint die Behindertensprecherin der Grünen, Helene Jarmer. „Noch immer gibt es Großeinrichtungen, in denen ein selbstbestimmtes Leben nicht möglich ist.“

Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention beinhaltet das Recht auf unabhängige Lebensführung von Menschen mit Behinderungen. Sie dürfen nicht verpflichtet werden, in besonderen Wohnformen zu leben. Im Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012-2020 ist ein Abbau von Großeinrichtungen und ein umfassendes Programm zur De-Institutionalisierung als Zielsetzung enthalten. Unterstützungsleistungen müssen geschaffen werden, die es Menschen ermöglicht, in kleinen Wohneinheiten zu leben.

„Das sich heute alle Fraktionen darauf einigen konnten, dass im Rahmen der Begleitgruppe des NAP Behinderung die Länder einen gegenseitigen Abgleich von best-practice Beispielen für zeitgemäße Wohnformen und alternative Wohnkonzepte im Behindertenbereich durchführen und gegebenenfalls in ihr Angebot aufnehmen sollen, ist zu begrüßen. Damit ist ein erster Schritt gemacht. Ich hoffe aber, dass man als nächsten Schritt auch internationale Beispiele anschaut. Nicht zu Unrecht verweist der ÖVP Behindertensprecher Franz Joseph Huainigg in einer Aussendung auf die langjährigen Erfahrungen aus Schweden", sagt Jarmer.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at