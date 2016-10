SPÖ Leopoldstadt trauert um Karl Kammerer

Wien (OTS/SPW-K) - Am 16.10.2016 ist Karl Kammerer verstorben. „Die Sozialdemokratie und besonders die SPÖ Leopoldstadt verlieren mit Karl Kammerer einen aufrichtigen Menschen, der die Stadt und unseren Bezirk durch sein politisches Wirken nachhaltig verbessert hat. Besonders die Themen Bildung, Umwelt und Demokratieverständnis haben in seiner politischen Tätigkeit eine zentrale Rolle gespielt. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Frau und seinen Töchtern", so die SPÖ-Bezirksparteivorsitzende, Sonja Wehsely.

Zur Person:

Karl Kammerer wurde am 18. September 1929 als Sohn eines Schlossers in Wien geboren. Nach dem Abschluss der staatlichen Lehrerbildungsanstalt im Jahr 1949 arbeitete er als Hilfsmonteur bei der ehemaligen „Siemens-Schuckert AG“ im E-Werk in der Engerthstraße. Während dieser Tätigkeit lernte er die Anliegen der Arbeiterinnen und Arbeiter kennen. Seit dem Jahr 1950 stand er im Schuldienst in der Leopoldstadt, zuerst als Lehrer, danach auch als Hauptschuldirektor.

Im Jahr 1978 wurde er mit der Neugründung der Sektion 26 auf den ehemaligen Siemensgründen (heute: Robert-Uhlir-Hof) betraut. Im selben Jahr wurde er Mitglied der Bezirksvertretung: als Bezirksrat war er von 1978-1987 tätig, danach war er von 1987-1993 Abgeordneter zum Gemeinderat und hat die Interessen seines Bezirks vertreten.

Karl Kammerer hinterlässt eine Ehefrau und 2 Töchter.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at