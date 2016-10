Markenerlebnis mit Ecken und Kanten

Akkurat Identity entwickelt für SFK ein progressives Messedesign das Dimensionen durchbricht.

Wien (OTS) - Ein beinahe zwei Meter hoher, weiß in weiß gehaltener Kopf, zog von 12. bis 13. Oktober auf der architect@work in der Stadthalle Wien das Publikum in seinen Bann. Wer die SFK Technologie Manufaktur in Oberösterreich kennt, weiß warum sich die Designagentur Akkurat Identity aus Wien etwas ganz Besonderes einfallen ließ.

„Idee des Kopfes, welcher aus einer polygonal, strukturierten Wand hervortritt, war, den Entwurfs- und Verwirklichungsprozess der Technologie Manufaktur erlebbar zu machen“, sagt Matthias Jungwirth von Akkurat Identity. Als Vorlage für den überdimensionalen Kopf, wurde ein Mitarbeiter bei SFK per 3D-Scanner digitalisiert und sein Modell schließlich im CNC-Bearbeitungszentrum gefertigt.

Ob die Messe ein Erfolg war? „Das war nicht nur technisch eine interessante Herausforderung – was uns noch mehr freut, sind das überaus positive Feedback und das große Interesse.“ In Erinnerung geblieben sei das Markenerlebnis definitiv, meint Gerhard Spitzbart, Geschäftsführer SFK & Bundesinnungsmeister der Tischler Österreichs.

www.sfk.at | www.akkurat.com

