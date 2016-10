LR Androsch zur BMS-Debatte: Was zählt der Wille Mitterlehners noch in der ÖVP?

ÖVP schickt Personen ohne Verhandlungs-Pouvoir in sozialpolitisch richtungsweisende Diskussionen

St. Pölten (OTS) - Sozial-Landesrat Ing. Maurice Androsch zeigt sich bestürzt über die nicht vorhandene bundespolitische Lösungskompetenz der ÖVP: „Es ist mühsam zu Lösungen zu kommen, wenn sozialpolitisch richtungsweisende Diskussionen von der ÖVP mit Personen ohne Verhandlungs-Pouvoir beschickt werden. Die Länder-Blockaden einer sinnvollen Bundes-Lösung sind unerträglich.“

Mitterlehner habe in der eigenen Partei augenscheinlich nicht mehr viel zu sagen und werde von ÖVP-Ländern vorgeführt. Verhandlungspartner, deren Wort zählt, sehen in jedem Fall anders aus. Landesrat Androsch erwarte von der ÖVP NÖ mit dem Gesetzesantrag für 17.11. eine mitgelieferte verfassungsrechtliche Beurteilung. Mit der „BMS light“ in Niederösterreich werde eine Ausprägung geschaffen, die Existenz-bedrohend sei und eine Gefahr für die Sicherheitslage in Niederösterreich mit sich bringen könne. Man schaffe, durch das immer weitere Auseinanderklaffen von „extrem arm“ und „extrem reich“, ein Pulverfass, das das Ausmaß der Vororte von Paris erreichen könne.

„Zurück an den Start mit einem sozialpolitisch versierten ÖVP-Verhandler, der die Folgewirkungen zu beurteilen weiß und dessen Wort auch Gültigkeit hat. Für uns bleibt es in jedem Fall dabei: Eine Bundeslösung muss her! Neun Länderlösungen sind inakzeptabel“, so Androsch abschließend.

