Korrektur zu OTS 180: Grüne Mariahilf: Neues Team an der Spitze – Michi Reichelt neuer Bezirksvorsteher-Stellvertreter

Wien (OTS) - Achtung, im ersten Absatz wurde ein Satz angefügt. Die richtige Version im Folgenden:

Die Grünen Mariahilf haben ein neues Team an der Spitze gewählt. Susanne Jerusalem legt ihre Funktion als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin zurück. Nachfolger von Susanne Jerusalem wird Michi Reichelt, bisher Bezirksrat der Grünen Mariahilf. Auf Oliver Schönsleben folgt als neue Klubobfrau Verena Knogler. Jerusalem: „Nach 30 Jahren in der Politik war es für mich Zeit, einer jüngeren Generation eine Chance zu geben. Wir haben ein tolles Team und mit Verena Knogler und Michi Reichelt zwei innovative Menschen, die den Bezirk ausgezeichnet kennen und mit frischen Ideen an die Bezirkspolitik herangehen. Ich freue mich über diese Neuaufstellung unserer Bezirksorganisation“, so die 67-jährige. Die Übergabe der beiden Ämter wird in den nächsten Monaten erfolgen.

Der zweifache Vater Michi Reichelt, 46, Online-Journalist, ist Verkehrsverantwortlicher bei den Mariahilfer Grünen, bei denen er seit 2014 aktiv ist, und lebt seit 15 Jahren im Bezirk. "Ich will vor allem ein aktiver, direkter Ansprechpartner für alle Anliegen der MariahilferInnen sein, egal ob es um Verkehrsangelegenheiten, Schulthemen oder die Sitzbank im Park ums Eck geht. Susi Jerusalem hat vorgelebt, was BürgerInnennähe bedeutet; sie will ich mir zum Vorbild nehmen."

Die neue Klubobfrau, Verena Kogler, 27, ist studierte Soziologin und Rechtswissenschafterin und ist sozialrechtliche Referentin im Rehabilitationsbereich. Sie ist seit 2014 bei den Grünen Mariahilf.

