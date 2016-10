NEOS: Streit um Mindestsicherung überdeckt die wahren Herausforderungen

Gerald Loacker: „Nur bundeseinheitliche Regelungen verhindern Verantwortungs-Schwarzer-Peter-Spiele zwischen SPÖ, ÖVP und den Ländern“

Wien (OTS) - „Der Streit in der Koalition zur Mindestsicherung und wer mit wem redet oder nicht geredet hat, zeigt vor allem eines: es braucht endlich bundeseinheitliche Regelungen“, fasst NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker die heutige Debatte zwischen SPÖ und ÖVP zusammen. Eine Reform rund um die Mindestsicherung sei zu wichtig und drängend, als dass man sie durch Streitereien auf die lange Bank schiebt und riskiert, dass es zu komplett unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern kommt. „Wenn wir zulassen, dass jedes Bundesland an einer eigenen Lösung zimmert, dann droht eine Verdrängungspolitik der Länder im Sozialhilfebereich“, warnt Loacker.

Abgesehen von einer bundeseinheitlichen Regelung, die auch dazu führt, dass nicht einzelne Länder - wie Wien - stärker belastet werden, müssen Erwerbsanreize gesetzt werden. „Die Mindestsicherung muss ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt sein. Einschleifregelungen sollen sicherstellen, dass bei höherem Erwerbseinkommen mehr Geld übrig bleibt. In der heutigen Form ist die Mindestsicherung eine Beihilfenfalle, aus der die Betroffenen nie mehr herauskommen“, so der NEOS-Sozialsprecher. Um sicherzustellen, dass das Geld auch dafür verwendet wird, wofür es gedacht ist, solle zudem vermehrt auf Sachleistungen umgestellt werden. „Solange das Verantwortungs-Schwarzer-Peter-Spiel zwischen SPÖ, ÖVP und den Ländern weitergeht, wird auch die Mindestsicherung ein intransparenter Fleckerlteppich bleiben“, warnt Loacker.

