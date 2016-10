„Jetzt entscheidest Du!“: 21 BürgerInnen-Anliegen in NÖ am Tisch

ÖVPNÖ lehnt alle 21 Anträge ab. Damit auch keine Diskussion über „Energietausender“, „Aus für das kleine Glücksspiel“ und „Ökooffensive beim Bauen und Wohnen“

St. Pölten (OTS) - Seit 8. März haben Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen die Möglichkeit, via Online-Voting auf www.noe.gruene.at/meinlandtag ihr Thema in den NÖ Landtag zu wählen. Von 5 Vorschlägen schaffen es monatlich 3 Themen (und zwar jene, mit den meisten Klicks) in den NÖ Landtag. Initiiert haben dieses interaktive Mitspracherecht die Grünen im NÖ Landtag – allen voran Klubobfrau Helga Krismer. Runde 7 der Demokratieoffensive „Jetzt entscheidest Du“ endete am Dienstag mit über 8.000 Klicks. Auf Platz 1 landete Helga Krismers Idee, einen „Energie-Tausender“ in NÖ einzuführen. Platz 2 und 3 erreichten „Aus für das kleine Glücksspiel“ und „Ökooffensive beim Bauen und Wohnen.

Diese 3 neuen BürgerInnen-Anliegen brachten die Grünen im NÖ Landtag gemeinsam mit den bisher von der ÖVP nicht zugelassenen 18 BürgerInnen-Anträgen zu Beginn der Landtagssitzung aufs Tapet. Insgesamt mussten also bereits 21 BürgerInnen-Anträge abgestimmt werden.

„Die BürgerInnen-Anträge basieren auf vielen Zuschriften und Hinweisen von NiederösterreicherInnen. Die Klicks und Besuche auf der website www.noe.gruene.at/meinlandtag werden immer mehr. Das ist ein sehr gutes Zeichen und bestätigt mich in der Entscheidung, den NÖ Landtag für die Menschen zu öffnen“, so Klubobfrau Helga Krismer.

Die ÖVP hält allerdings an ihrem sturen Blockadeverhalten fest: 21 Mal hieß es „Nein“. Das heißt: die 21 BürgerInnen-Anliegen wurden nicht zur Diskussion im NÖ Landtag zugelassen.

Das Abstimmungsverhalten nach Parteien findet man unter:

https://noe.gruene.at/meinlandtag

Die Grünen lassen sich davon nicht irritieren: „Für uns bleiben alle BürgerInnen-Anliegen aufrecht. Sie werden bei jeder Sitzung des NÖ Landtags neu eingebracht und zwar solange bis die ÖVP erkennt, dass sie die Themen, die für viele NiederösterreicherInnen wichtig sind, nicht vom Tisch bekommen, indem sie Debatten darüber abwürgt“, so Klubobfrau Helga Krismer. 8. Runde von „Jetzt entscheidest Du“ startet morgen!

Das neue Voting geht morgen, 21. Oktober, online. Niederösterreicher und NiederösterreicherInnen haben dann erneut die Wahl aus 5 Themenvorschlägen ihre Anliegen in den NÖ Landtag zu wählen. Die Grünen bieten damit eine neue Form des Mitspracherechts an. „Damit wir nicht ständig nur ÖVP und FPÖ-Themen diskutieren müssen. Die Menschen haben auch andere Anliegen, um die wir uns kümmern müssen. Das zeigt unsere Demokratie-Offensive nur zu deutlich“, so Helga Krismer.

