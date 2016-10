InterNetX integriert SEO-Analyse von OnPage.org in eigene Domain Management Software

Regensburg (ots) - Die neue OnPage-Analyse, die in Kooperation mit dem Münchner Unternehmen OnPage.org konzipiert wurde, wird am 20. Oktober 2016 bei InterNetX gelauncht. Die neue Rubrik SEO-Tools wurde in die Domain Management Software AutoDNS integriert und bringt für Kunden der InterNetX GmbH einen direkten Mehrwert mit sich: Zukünftig können mit AutoDNS, das der Registrierung und Verwaltung großer Domain-Portfolios dient, auch URLs hinsichtlich der Kriterien für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) gezielt analysiert werden.

Marco Hoffmann, Head of Domain Services and Product Management von InterNetX, sieht in der Zusammenarbeit mit OnPage.org folgende Vorteile: "Unseren Kunden wird mit der neuen OnPage-Analyse eine anwenderfreundliche Funktion an die Hand gegeben, die in Echtzeit wichtige Ergebnisse für die Optimierung einer Webseite liefert. Mit nur einem Klick werden SEO-Faktoren analysiert und Verbesserungspotenziale aufgezeigt."

Webseiten können im AutoDNS von nun an zusätzlich auf Faktoren, die über das Ranking in den Suchmaschinen entscheiden, überprüft werden. Die Ergebnisse der Untersuchung werden übersichtlich in Checklisten dargestellt und ein Scoring gibt Aufschluss über die Webseitenqualität. Die SEO-Analyse geht dabei tiefer und analysiert mehr als nur den Content einer Webseite: Auch technische Einstellungen und der Sicherheitsstatus einer Seite, wie zum Beispiel die SSL-Verschlüsselung, werden ins Visier genommen. Die Verschlüsselung einer Webseite ist ein Kriterium von vielen, wenn auch ein sehr wichtiges - bereits seit 2014 ist die HTTPS-Verschlüsselung ein Ranking-Faktor bei Googles Suchergebnissen.

Durch die strategische Partnerschaft von OnPage.org und InterNetX werden Synergien genutzt, die für Webseiten-Betreiber von Nutzen sind: Technische Fehlerquellen können rasch ermittelt und konkrete Optimierungspotenziale offengelegt werden. Damit kann die strukturelle Verbesserung der Qualität eines Onlineauftritts erheblich erleichtert werden. "Gemeinsam mit InterNetX haben wir uns zum Ziel gesetzt, das Web besser und sicherer zu machen: OnPage.org hilft dabei, die Webseiteninhalte zu optimieren und InterNetX, alle Infrastrukturkomponenten rund um die Webseite sicherer zu machen", so Irina Hey, Head of Marketing & Communications bei der OnPage.org GmbH.

