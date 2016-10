NÖ Landtag: Grüne wollen klares Nein zu CETA

Aktuelle Stunde: Klubobfrau Helga Krismer legte Antrag vor, ÖVP lehnt ihn ab

St. Pölten (OTS) - „Die Menschen in diesem Land lehnen CETA ab. Das ist bekannt. Deswegen wollen wir hier und heute im NÖ Landtag ein klares Nein zum europäisch-kanadischen Freihandelsabkommen CETA“, so Helga Krismer, Klubobfrau der Grünen im NÖ Landtag, in ihrer heutigen Rede.

Die Grüne legte dafür einen Antrag vor: „Ich wünsche mir, dass sich Niederösterreich wie die belgischen Region Wallonie selbstbewusst gegen dieses Freihandelsabkommen stemmt“, so die grüne Klubobfrau in ihrer Begründung.

Die ÖVP lehnte Wunsch und Antrag der Grünen ab. Unverständnis bei den Grünen.

„CETA wurde hinter verschlossenen Türen erarbeitet. Inhalte, deren Konsequenzen für die BürgerInnen unseres Landes noch immer nicht klar bestimmbar sind, dürfen nicht in Österreich anwendbar gemacht werden. Ein Beipackzettel ändert daran gar nichts. Der sagt nur, was bei Nebenwirkungen zu tun ist“, so Helga Krismer weiter.

In der Logik von CETA gelten hohe Standards und Regulierungen als vermeintliche Handelshemmnisse, die es abzubauen gilt. Aufgrund drastischer Unterschiede in den Betriebsgrößen und damit bei den Fixkosten, fürchtet Helga Krismer vor allem, dass niederösterreichische Landwirtschaften durch Billigimporte vernichtet werden. „Niederösterreich könnte einmal sinnbringenden Druck auf die Bundesregierung ausüben, um CETA zu verhindern. Immerhin wurde in der Landeshauptleutekonferenz im Mai auch ein Nein zu CETA beschlossen“, so Helga Krismer.

