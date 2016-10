Staatsopernveteran Richard Bletschacher feiert seinen 80. Geburtstag

Zu Ehren des Jubiläums erscheint im Hollitzer Verlag der Essay Band „Der Blick aus meinem Fenster“

Wien (OTS) - Am 23. Oktober feiert Dramaturg und Autor Richard Bletschacher seinen 80. Geburtstag. Zeitgleich erscheint beim Hollitzer Verlag der Essay-Band "Der Blick aus meinem Fenster". Darin sinniert Bletschacher, Regisseur und ehemals Chefdramaturg an der Wiener Staatsoper, über Literatur, Musik, die bildenden Künste und natürlich das Theater, in dem all diese Bereiche aneinandergeraten.

Richard Bletschacher, geboren 1936, ist Regisseur, Dramaturg, Maler und Autor zahlreicher Operntexte, Schauspiele, Erzählungen, musikwissenschaftlicher Studien. Er war von 1982 bis 1996 an der Wiener Staatsoper als Chefdramaturg tätig. Er lebt und arbeitet in Wien und Drosendorf an der Thaya (NÖ).

Der HOLLITZER Verlag ist ein Wiener Verlagshaus, das sich auf wissenschaftliche Publikationen im Bereich Theater- und Musikwissenschaft sowie literarische Schätze spezialisiert hat. Die 1849 gegründete Firmengruppe HOLLITZER ist ein österreichisches Traditionsunternehmen mit Sitz in Wien.

