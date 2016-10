Glawischnig zu Mindestsicherung: Schluss mit Koalitionsstreit auf dem Rücken der Ärmsten

Grüne appellieren zur Rückkehr an den Verhandlungstisch

Wien (OTS) - „Dass es um die Stimmung in der rotschwarzen Koalition schlecht steht, ist seit geraumer Zeit offensichtlich. Wenn aber dieses ermüdende Gezänke dazu führt, dass zehntausende Menschen ab Jänner ohne finanzielle Absicherung dastehen, ja sogar ihre Krankenversicherung verlieren, dann muss endlich Schluss sein“, stellt die Klubobfrau der Grünen, Eva Glawischnig, klar. Sie reagiert damit auf die Eskalation des Streits zwischen SPÖ und ÖVP um die künftige Gestaltung der heuer auslaufenden Mindestsicherung.

Für die Grüne ist offensichtlich, dass die ÖVP seit Monaten versucht, Verfassung und internationales Recht auszuhebeln. „In den VP-regierten Bundesländern eigenmächtig Kürzungen der Mindestsicherung zu beschließen, verstößt gegen die Verfassung – wie es heute auch Sozialminister Stöger betont hat. Deckelungen und Kürzungen bedrohen vor allem Familien und Kinder. Das kann doch niemand wollen“, plädiert Glawischnig an die ÖVP, endlich einzulenken.

„Wir brauchen in der Mindestsicherung echte Unterstützung zur gesellschaftlichen und beruflichen Einbindung und keine verstärkte Ausgrenzung“, ergänzt die Sozialsprecherin der Grünen, Judith Schwentner. „Österreich kann es sich nicht leisten, Menschen dauerhaft in der Mindestsicherung einzubetonieren. Statt über rechtswidrige Kürzungen für Kinder zu diskutieren, ist es höchst an der Zeit, über Ausbildung und Beschäftigungsprogramme zu reden.“

Für die Grünen ist klar, dass die Nicht-Einigung von SPÖ und ÖVP inakzeptabel ist. Schwentner: „ Es droht ein Rückfall in die Zeiten vor der Mindestsicherung und ein Wirr-Warr an unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern.“ Deshalb appelliert Grünen-Chefin Glawischnig eindringlich an die Streitparteien: „SPÖ und ÖVP müssen sich zurück an den Verhandlungstisch begeben und in dieser wichtigen Angelegenheit eine Lösung finden. Es geht um die Schwächsten der Schwachen in diesem Land, es geht um wirkungsvolle Armutsbekämpfung.“

