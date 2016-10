Mörk(SPÖ) & Hebein (Grüne): "Mindestsicherung rettet Leben – ÖVP gefährdet sozialen Zusammenhalt“

Kürzungen werden ganz Österreich wie einen Bumerang treffen

Wien (OTS/SPW-K) - „Die ÖVP führt offenbar nur Scheinverhandlungen, während sie bereits in Oberösterreich und Niederösterreich eiskalt und berechnend Sozialkürzungen durchführt“, reagieren SPÖ-Gemeinderätin Gabriele Mörk und die Grüne Sozialsprecherin Birgit Hebein auf die neuerlichen Querschüsse innerhalb der ÖVP.

"Die Landeshäuptlinge Pühringer und Pröll versuchen im Alt-Herren-Stil Fakten zu schaffen, blockieren eine bundesweite einheitliche Regelung zur Mindestsicherung und nehmen das ganze Land in Geiselhaft, obwohl sich 8 von 9 SoziallandesreferentInnen für eine sachdienliche Lösung aussprechen.

Die Kürzungen, wie von Ober- und Niederösterreich geplant, werden das ganze Land wie einen Bumerang treffen. Die Folgen werden wir alle teuer bezahlen müssen," so SPÖ-Gemeinderätin Gabriele Mörk.

„Es verabschieden sich immer mehr Menschen von der Illusion, dass die ÖVP fähig ist, sozial und im Interesse der Menschen zu handeln. Es kann keine faulen Kompromisse und Kürzungen - vor allem auf Kosten der Kinder - geben. Ohne eine vernünftige Einigung in der Mindestsicherung, werden willkürliche Grenzen zwischen den Bundesländern gesetzt. Wien steht dadurch unter enormem Druck“, so Birgit Hebein von den Grünen.

"Die SPÖ hat von Anfang an den Weg für Veränderungen frei gemacht. Niemand leugnet die Herausforderungen in der Mindestsicherung. Um diese zu meistern, braucht es aber keine populistischen Maßnahmen, sondern konkrete Lösungen wie die Reduzierung der Geldleistungen zugunsten von Sachleistungen. Die ÖVP Niederösterreich und Oberösterreich teilen jedoch die Menschen in zwei Klassen und haben kein Problem damit, einer Gruppe von Menschen weniger Unterstützung zu gewähren als einer anderen. Die Folgen wären aber nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern für unsere gesamte Gesellschaft spürbar", so Mörk.

"Lassen wir zu, dass ein Teil der Menschen mit weniger Geld auskommen muss, dann lassen wir auch gleichzeitig zu, dass die Gesellschaft gespalten wird. Die Folgen werden wir alle teuer bezahlen müssen:

Obdachlosigkeit, Armut und Kriminalität treffen nicht nur unmittelbar Betroffene, sondern im Endeffekt alle Wienerinnen und Wiener bzw. das ganze Land. Die ÖVP muss umdenken, sodass die Menschen so rasch wie möglich ein selbstständiges Leben ohne Mindestsicherung führen können. Diesen Weg geht das rot-grüne Wien mit der Jugendunterstützung ‚back to the future‘", so Hebein.

"Um Flüchtlinge rasch integrieren zu können und damit den Weg frei für ein finanziell unabhängiges Leben zu machen, braucht es außerdem flächendeckende Integrationsangebote, die auch verpflichtend angenommen werden müssen. Nur wenn hier alle Bundesländer an einem Strang ziehen, wird uns die Integration gelingen. Maßnahmen, die nur darauf abzielen, Flüchtlinge nach Wien zu schicken, können keinesfalls toleriert werden. Hier müssen auch so einige Landeshauptleute über die Bundeslandgrenze hinweg denken. Eine Spaltung der Gesellschaft, und nichts anderes planen ÖVP Niederösterreich und Oberösterreich, wird weitgehend negative Folgen für ganz Österreich haben", so Mörk abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at



Grüner Klub im Rathaus

Katja Svejkovsky

Pressesprecherin,

t: (01) 4000/81814,

katja.svejkovsky @ gruene.at