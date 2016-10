Umweltdachverband zur Erweiterung des Nationalparks Donau-Auen: Das ist das beste Geburtstagsgeschenk!

- Nationalpark zum 20-jährigen Jubiläum um 277 Hektar gewachsen - Dachorganisation Nationalparks Austria jetzt weiterentwickeln

Wien (OTS) - Der Umweltdachverband gratuliert dem Nationalpark Donau-Auen zum 20. Geburtstag und freut sich über die heute verkündete Erweiterung. Wir gratulieren insbesondere auch Bundesminister Rupprechter und den Landeshauptleuten Pröll und Häupl, die diesen wichtigen und mutigen Schritt möglich gemacht haben. „Wichtig ist es jetzt, den Schwung dieser Erweiterung für eine Weiterentwicklung aller heimischen Nationalparks mitzunehmen. Denn es geht um nichts weniger als um den dauerhaften Erhalt der Kronjuwele des österreichischen Naturschutzes. Eine Erweiterung der heimischen Nationalparks auf die geplante und teilweise auch rechtlich in den entsprechenden Staatsverträgen verankerte Ausdehnung - wie insbesondere beim Nationalpark OÖ Kalkalpen - ist unabdingbar“, sagt Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes.

„Die österreichischen Nationalparks haben es sich auch verdient, im Bewusstsein der Bevölkerung, im internationalen Auftritt sowie strukturell und rechtlich stärker verankert zu werden. Wir regen daher im Rahmen der anstehenden Neufassung der Nationalparkstrategie eine Weitentwicklung der Dachorganisation Nationalparks Austria an. Wir müssen unser natürliches Erbe den Menschen näher bringen“, so Maier abschließend.

