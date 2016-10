„Burgtheater-Affäre“: FPÖ-Angerer/Zanger: Minister Drozda muss seine politische Verantwortung wahrnehmen!

"Die Zeit, als Minister Thomas Drozda als Geschäftsführer für das Burgtheater verantwortlich war, soll nicht geprüft werden. Man kann den Ursprung des Debakels aber nicht ignorieren"

Wien (OTS) - „Die Finanzaffäre rund um das Burgtheater beschäftigt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft seit 2014, trotz massiver Vorwürfe gegen den damaligen Geschäftsführer und heutigen SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda wurden vom Rechnungshof bis dato ausschließlich die Geschäftsjahre 2009 bis 2014 untersucht. Ein Bericht des Rechnungshofes (Bund 2016/6) zeigt neuerlich, wie verantwortungslos Steuergelder im Zuge der ‚Burgtheater-Affäre‘ vernichtet wurden. Obwohl der Rechnungshof mit der Zeit vor 2009 kaum befasst war, gibt es im aktuellen Rechnungshofbericht aber genügend Hinweise, dass es bereits in der Ära des heutigen Kulturministers Drozda zu zahlreichen Ungereimtheiten gekommen ist. Dass die Jahre davor untersuchungstechnisch komplett ignoriert wurden, mag daran liegen, dass der ehemalige Kulturminister und Drozdas Parteifreund Dr. Josef Ostermayer einen Überprüfungszeitraum ab 2008 festlegte“, erklärten heute FPÖ-Rechnungshofsprecher NAbg. Wolfgang Zanger und FPÖ-NAbg. Erwin Angerer.

Man könne den Ursprung des „Burgtheater-Debakels“ aber nicht ignorieren, ein solcher Schuldenberg entstehe nicht über Nacht. „Da wurde jahrelang verschleiert und vertuscht, hier gilt es nun, Aufklärungsarbeit im Sinne des Steuerzahlers zu betreiben“, so Angerer, der wie Zanger von Drozda eine Stellungnahme einforderte. Zanger: „In seiner Funktion als Geschäftsführer konnte sich Drozda gegen eine Überprüfung durch den Rechnungshof stellen, als Politiker hat er jedoch die Aufgabe, die Interessen der Bürger dieses Landes zu vertreten. Politik muss offen und transparent erfolgen, es kann nicht sein, dass sich ein Minister seiner politischen Verantwortung entzieht, zumal die Beweislage aufgrund medialer Berichte bereits erdrückend erscheint.“

Medienberichte, wonach während Drozdas Zeit Unsummen unversteuert am Finanzamt vorbeigeschleust worden seien, würden sich häufen. „Die Glaubwürdigkeit des Ministers leidet doch sehr, wenn er behauptet, von all dem nichts gewusst zu haben und nun sogar im heutigen Rechnungshofausschuss eine Überprüfung des Burgtheaters in seiner Ära ablehnt. Während sich jeder hart arbeitende Österreicher für Bagatellvergehen bereits umfassend verantworten muss, wird ein SPÖ-Politiker trotz des Vorwurfes der ,systematischen Steuerhinterziehung’ – wie es in einem Medienbericht heißt – mit dem gut dotierten Ministeramt belohnt? Das nennt man wohl ,kreatives Personalmanagement’“, so Angerer weiter, für den die Ablehnung Drozdas einer umfassenden Überprüfung einem Eingeständnis für sein Missmanagement als Geschäftsführer des Burgtheaters gleicht.

