Nach Hofer nun Van der Bellen: "Klartext" mit Martin Thür

Montag, 24. Oktober 2016, 23.25 Uhr bei ATV (19.45 Uhr ATV2)

Wien (OTS) - Alexander Van der Bellen steht Martin Thür am Montag in „Klartext“ Rede und Antwort und gibt Auskunft zu CETA, seinem bisherigen Wahlkampf sowie seinem generellen Verständnis vom höchsten Amt im Staat. Der Gewinner der aufgehobenen Stichwahl vom 22. Mai muss noch einmal versuchen, seine Wähler zu den Wahlurnen zu bringen.

Letzten Montag hatte Thür den freiheitlichen Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer in der Sendung und dieser hatte „größtes Verständnis für die Initiatoren des EU-Austrittsvolksbegehrens“ und sagte zum umstritten Buch von Michael Howanietz „Das Buch insgesamt ist kein Fehler“. Die gesamte Sendung on Demand: ATV.at/klartext

Nach den Einzelinterviews in "Klartext" wird Martin Thür die Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen am 27. November, also am Sonntag vor der Wahl, zum großen ATV-Duell bitten. Das Konzept des unmoderierten Duells wird nicht wiederholt, dieses Mal achtet Martin Thür auf die Diskussionskultur.

Ausstrahlungstermine "Klartext" am 24. Oktober

19.45 Uhr – ATV2 und on Demand unter ATV.at/klartext

23.25 Uhr – ATV

