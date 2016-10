Jubilant Biosys wird erstes Unternehmen in Indien, das die RapidFire

MS Screening-Plattform von Agilent installiert

Bengaluru (ots/PRNewswire) - Jubilant Biosys

ist

stolz darauf, mit der RapidFire/MS Screening-Technik von Agilent Technologies seine integrierte Medikament-Entwicklungsplattform

zu

erweitern.

RapidFire ist eine stabile Technik für die Festphasenextraktion, die schnelle labelfreie Detektion nativer Verbindungen durch Massenspektrometrie in einem weiten Bereich von In-vitro-Tests, DMPK/ADME-Studien und Schlag/Führung-Anwendungen für die Medikamententwicklung ermöglicht, und zwar in einem breiten Spektrum therapeutischer Bereiche sowie zum Screening schwieriger Zielverbindungen, die sich nicht für Labeltests eignen. Die Einrichtung von Jubilant Biosys in Bengaluru

(http://www.jubilantbiosys.com/facilities/jubilant-discovery-center)

wird die erste in Indien sein, in der das hochmoderne RapidFire (http ://www.agilent.com/en-us/products/mass-spectrometry/rapidfire-high-th roughput-ms-systems)-Massenspektrometriesystem von Agilent installiert wird.

"Die Installation der Agilent-RapidFire-Plattform zeigt Jubilants laufende Verpflichtung, notwendige Investitionen mit dem Ziel vorzunehmen, immer auf dem neuesten Stand der Medikamententwicklung zu bleiben. Die Plattform wird uns ermöglichen, unsere Produktivität zu steigern und unsere Fähigkeit zu verbessern, den Bedarf unserer Kunden zu treffen", sagte Steven Hutchins, Präsident von Jubilant Biosys (Lösungen für die Medikamententwicklung).

"Die RapidFire-Lösung von Agilent bringt unseren Kunden mehr Präzision, schnellere Resultate, besseren wirtschaftlichen Wert, erhöhte Analysefähigkeiten und verbesserte Effizienz bei gleichzeitiger Stabilität, und wir freuen uns, dass Jubilant Biosys das erste Unternehmen in Indien ist, das diese hochmoderne Technologie nutzt", sagte Bharat Bhardwaj, Landesmanager bei Agilent Technologies.

Informationen zu Jubilant Drug Discovery Solutions (JDDS)

JDDS besteht aus Jubilant Biosys, Jubilant Chemsys und Jubilant Discovery Services und ist in Indien in Bangalore, Noida sowie in Malvern (USA) ansässig. Diese Tochterfirmen von Jubilant Life Sciences Ltd beschäftigen über 625 Menschen und verfügen über Kenntnisse im mehreren therapeutischen Bereichen wie Onkologie, metabolische Erkrankungen, Schmerzen und Entzündungen, ZNS und anderen. Das Geschäftsmodell umfasst proprietäre Innovationen, strategische Investitionen sowie Dienstleistungen zur Medikamententwicklung als Kernkomponenten, die für kooperative Forschung, Partnerschaft und Lizenzierung verfügbar sind. http://www.jubilantbiosys.com; http://www.jchemsys.com; http://www.jubl.com

Informationen zu Agilent Technologies:

Agilent ist ein führender Anbieter in den Märkten Biowissenschaft, Diagnostik und angewandte Chemie. Das Unternehmen bietet weltweit Labore mit Instrumenten, Dienstleistungen, Verbrauchsmaterialien, Anwendungen und Kenntnissen, mit denen Kunden gesuchte Einsichten bekommen. Agilents Wissen und vertrauensvolle Kooperation geben Kunden hohes Vertrauen in unsere Lösungen.

Agilent hat Schwerpunkte in sechs wichtigen Märkten, in denen wir unseren Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen: Lebensmittel, Umwelt und Forensik, Pharmazeutik, Diagnostik, Chemie und Energie, Forschung. Besuchen Sie http://www.agilent.com.

