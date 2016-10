Belvedere: IST DAS BIEDERMEIER? Amerling, Waldmüller und mehr

Wien (OTS) - Die große Herbstausstellung des Belvedere rückt die Entwicklung der Malerei in den Jahren zwischen 1830 und 1860 in den Mittelpunkt und stellt dabei die provokante Frage: „Ist das Biedermeier?“. Die von Sabine Grabner kuratierte Ausstellung ist vom 21. Oktober 2016 bis 12. Februar 2017 im Unteren Belvedere zu sehen.

Im Zentrum steht die österreichische Malerei, respektive die Kunstentwicklung in der Kaiserstadt Wien, gezeigt werden Porträts, Landschaften und Genrebilder. Die Malerei erfährt ihre erste Blüte in den 1830er-Jahren, wobei deren Strahlkraft bis weit über die Jahrhundertmitte hinaus wirkt, bis durch den Bau der Ringstraße der Historismus in der österreichischen Kunst Einkehr hält. Die Ausstellung beginnt also inmitten der historischen Epoche des Biedermeier und ragt weit über deren Ende hinaus. Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung in der Malerei wird ersichtlich, dass Kunst und Geschichte nur bedingt aufeinander wirkten. So hinterlässt die Revolution von 1848, mit der die Epoche des Biedermeier bzw. des Vormärz beendet wurde, lediglich in der Darstellung von dem politischen Ereignis ihre Spuren, nicht aber in maltechnischer oder kompositorischer Hinsicht.

„Das Belvedere verfügt über einen der weltweit bedeutendsten Sammlungsbestände österreichischer Kunst des 19. Jahrhunderts, darunter große Meisterwerke der Kunstgeschichte. Es war mir daher ein besonderes Anliegen, diese historische Epoche von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus neu zu betrachten. Die aktuelle Ausstellung 'Ist das Biedermeier? Amerling, Waldmüller und mehr' präsentiert den Besuchern die Malerei zwischen 1830 bis 1860 nun aus einem völlig neuen Blickwinkel und bewirkt vielleicht, dass der Begriff des 'Biedermeier' in der Malerei zukünftig mit mehr Bedacht verwendet wird. Denn die großartigen Leistungen jener Künstler, die bisher dem Biedermeier zugeschrieben wurden, gehen weit über diese historische Epoche hinaus“, so Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere.

Die Frage „Ist das Biedermeier?“ zieht automatisch die Gegenfrage nach sich: „Was will das Publikum als Biedermeier sehen?“

Das Denken der Zeit äußert sich in der Themenwahl und nicht in der stilistischen Entwicklung der Malerei. Dargestellt werden Szenen aus dem bürgerlichen Leben. Waldmüllers Fronleichnamsmorgen (1857), Reisigsammler im Wienerwald (1855) oder Vorfrühling im Wienerwald (1861, alle Belvedere, Wien) gelten, obwohl sie lange nach dem Ende der Biedermeierepoche entstanden sind, aus einer Gewohnheit heraus nach wie vor als die Beispiele einer Biedermeiermalerei. Dabei zählen diese Werke in jeder Beziehung, also hinsichtlich der Behandlung des Lichts, der räumlichen Gestaltung und des Erzählgehaltes auch im internationalen Kontext zu den Höhepunkten der realistischen Genremalerei.

Um diese eingefahrenen Denkschemata aufzulösen, sind in der Ausstellung Werke zu sehen, deren Themen und Erscheinungsbild sehr unterschiedlich sind, obwohl sie alle aus dem genannten Zeitraum stammen. Vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Basis wurden Maler gewählt, deren Geburtsjahr zwischen 1790 und 1820 liegt, deren künstlerische Ausbildung einem ähnlichen Denken entspringt und deren Entwicklung aus diesem Grunde auch unter vergleichbaren Bedingungen verlief.

Außerdem konzentriert sich die Auswahl nicht nur auf österreichische Maler, sondern reicht über die Grenzen des heutigen Österreich hinaus bis nach Oberitalien, Slowenien, nach Ungarn und Tschechien. Auf dieser Basis ist eine Zusammenschau der Kunstentwicklung in der Mitte des 19. Jahrhunderts im gesamten Gebiet von Österreich und der habsburgischen Kronländer gegeben. Die Objektauswahl wurde in Absprache mit Wissenschaftlern in den betreffenden Ländern vorgenommen, um einen repräsentativen Überblick zu gewährleisten.

„Von großem Interesse sind vor allem jene Künstler, deren Arbeiten eine hohe Eigenständigkeit aufweisen und damit den traditionellen akademischen Vorgaben entgegenwirkten. Als herausragendes Beispiel ist hier Friedrich von Amerling zu nennen, der mit seinen einfigurigen Genrebildern eine einzigartige Stellung im Wiener Umfeld einnahm“, so Kuratorin Sabine Grabner. Von großer Folgewirksamkeit waren auch Josef Danhausers ideenreiche Bilderzählungen, desgleichen die hervorragenden Porträts und Genrebilder des aus Ungarn stammenden und hauptsächlich in Wien wirkenden József Borsos, die kraftvollen Landschaftsdarstellungen des tschechischen Malers Bedřich Havránek, die vorzüglich ausgeführten Figuren des in Mailand wirkenden Francesco Hayez, die vielfältigen Menschendarstellungen des Oberösterreichers Johann Baptist Reiter, sowie die ausdrucksstarken Porträts des in Görz/Gorizia geborenen und in Triest arbeitenden Giuseppe Tominz. „Eine Sonderstellung nimmt der Wiener Ferdinand Georg Waldmüller ein, der sowohl mit seinen Porträtdarstellungen, als auch mit den Landschaftsansichten und Figurenbildern eine Vorreiterrolle innehatte. Waldmüller war es auch, der noch während der Biedermeierzeit in seinen Bildern auf die Verelendung der Bevölkerung am Rande der Gesellschaft hinwies und mit seinen Darstellungen die Situation von Pfändungen, Delogierungen oder Kinderarbeit thematisierte“, ergänzt Sabine Grabner.

Die Ausstellung im Unteren Belvedere zeigt neben hochkarätigen Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen in Italien, Deutschland, Slowenien, Tschechien und Ungarn auch eine Auswahl von rund fünfzig Werken aus der Sammlung des Belvedere, das im Besitz der weltweit größten Biedermeiersammlung ist.

Als Ergänzung zu den Gemälden wird auch der Möbelproduktion und ihrer Entwicklung ab den 1830er-Jahren innerhalb der Schau Platz eingeräumt. Eine Reihe von Sitzmöbeln verweist auf den vielfältigen Stilwandel vom Biedermeier zum Zweiten Rokoko und darüber hinaus, was einen Vergleich mit den in den Bildern dargestellten Objekten ermöglicht.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog in deutscher und englischer Sprache. Artikel über die Malerei in Österreich und in den habsburgischen Kronländern sowie zur Entwicklung der Möbelproduktion im betreffenden Zeitraum werden erweitert durch sachkundige Berichte über das zeitgenössische Kunstgeschehen in Frankreich, England, Dänemark und Deutschland.

Im Rahmen der Ausstellung sind Besucher dazu eingeladen, sich ebenfalls mit der Frage „Ist das Biedermeier?“ zu beschäftigen. Unter dem Hashtag #DasistBiedermeier können Besucher ihre Antworten auf den Social Media Kanälen des Belvedere veröffentlichen. Ein Selfie Point im Marmorsaal lädt ein, das perfekte Biedermeierfoto zu machen.

