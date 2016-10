Favoriten: „Kunst begreifen“-Schau endet am Freitag

Wien (OTS/RK) - In der Ausstellung „Blinde lehren Kunst begreifen“ zeigen 14 Kunstschaffende, darunter eine blinde Kreative, ihre Arbeiten. Skulpturen, Objekte, „haptische Bilder“, Draht-Werke sowie eine „audiovisuelle Installation“ sind in der bekannten „Domenig-Galerie in der Ankerbrot“ (10., Puchsbaumgasse 1 c, Stiege 5.2. bzw. Absberggasse 27) nur noch am Freitag, 21. Oktober, in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr zu bestaunen. Der Eintritt ist frei. Informationen dazu: Telefon 0699/195 333 61 (Kuratorin Gerti Hopf).

„Be-greifbare“ Kunstwerke und individuelle Auslegungen

Unter dem Motto „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ will der „Kulturverband Favoriten“ blinden Menschen sowie Personen mit gutem Sehvermögen ein ungewöhnliches Kunsterlebnis bieten. Auf Wunsch kann jeder Gast eine Augenbinde anlegen und wird danach gemeinsam mit einem Blinden zu den Werken geführt. Dort dürfen die Besucherinnen und Besucher tatsächlich Kunst „be-greifen“. Kuratorin Gerti Hopf geht es um die Förderung der Konversation zwischen Blinden und Sehenden, um das „Erfühlen“ von Kunst und um individuelle Interpretationen. Das Publikum kann aber auch lediglich eine Beobachter-Rolle einnehmen und aus der Distanz diesen absolut „er-greifenden“ Kunstgenuss miterleben. E-Mails an Gerti Hopf:

domeniggalerie @ hotmail.com.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Favoriten/Domenig-Galerie:

www.domeniggalerie.kulturverband-favoriten.at

