Stresstest der GPA spiegelt nicht die Realität der heimischen Händler wider

Lösungsorientiertes konstruktives Handeln, um digitale Zukunft zu bewältigen, wird empfohlen

Wien (OTS) - „Wer behauptet, dass Personalkosten im Handel nur einen geringen Teil der Gesamtaufwendungen ausmachen, hat offenkundig falsches Zahlenmaterial zur Verfügung. Das wäre auch naheliegend, besteht doch die heterogene Wirtschaftsstruktur im Handel - der 533.000 Menschen Arbeit gibt - glücklicherweise nicht nur aus den 200 untersuchten Unternehmen, sondern aus weit über 15.000 Händlern“, kommentiert Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, den Stresstest der GPA.

Jede Warengruppe spricht andere Konsumenten an und ist unterschiedlich zu bewerten. Generell geben die ÖsterreicherInnen inflationsbereinigt heute deutlich weniger aus als noch vor fünf Jahren. Im Textilhandel um ganze 11,4% weniger. Das spürt jeder Unternehmer. Von den positiven Effekten der Steuerreform, die bedauerlicherweise durch die kalte Progression aufgezehrt werden, profitiert jedes Handelsformat in anderem Ausmaß.

Ein Stresstest, dessen Ergebnis wenig über die tatsächliche Handelslandschaft aussagt, stimuliert keinerlei Beschäftigungseffekte.

Personalkosten von 13% des Nettoumsatzes erreichen in Österreich die wenigsten Unternehmen. Bei beratungsintensiven Formaten oder KMUs liegt dieser Wert naturgemäß deutlich höher.

„Um die kolportierten Personalkosten von 13% des Nettoumsatzes zu erreichen, würden die meisten Handelsunternehmen in Österreich sofort Mitarbeiter abbauen müssen“, so Will.

Für konstruktive gemeinsame Anstrengungen, um die Zukunft des Arbeitsplatzes Österreich zu sichern, steht der Handelsverband zur Verfügung.

Digitalisierung und Innovation ist als Chance zu sehen. Daher braucht es Bewegung beim Thema Bildung, Stichwort E-Commerce-Lehre. Damit positive Effekte bestmöglich genutzt werden können und Anstellungsverhältnisse entstehen.

Denn Chatbots sind bereits fähig binnen Sekunden auf das gesamte verschriftlichte Wissen der Menschheit zuzugreifen und dem Konsumenten zu antworten. Die Geschwindigkeit der Innovationen, wie hochdynamische Cloud-Dienste, mobile Datennutzung, Virtual- und Augmented Reality, werden das Shoppingverhalten von 100 Mio. Menschen bis 2020 verändern.

Arbeitszeitflexibilität muss daher ernsthaft und im fairen Ausgleich diskutiert werden, um Beschäftigte bei selber Wochenarbeitszeit sinnvoller einsetzen zu können. Starre Strukturen aus einem antiquierten Arbeitszeitgesetz (als Ergonomie und Bildschirmpausen Fremdwörter waren), das durch Zuschlagsätze den HR-Einsatz einzementiert, sind Antriebsfedern für negative Beschäftigungseffekte.

„Daher hoffen wir, dass sich die Gewerkschaft neu erfindet und sich im Austausch mit den Betriebsräten über die echten unternehmerischen Realitäten informiert. Volle Unterstützung jener, die in Zeiten wie diesen noch Arbeitsplätze schaffen. Bessere regulative Rahmenbedingungen, Entbürokratisierung, Reduktion der aufgeblasenen Altstrukturen und Auseinandersetzung mit Innovation sollten auf der Tagesordnung stehen. Es braucht konstruktive, lösungsorientierte, gemeinsame Anstrengungen und keine Desinformation durch Stresstests“, so Rainer Will.

