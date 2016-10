Violinen und Schmuck bei Einbruch gestohlen – Suche nach Hinweisen

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - In der Nacht vom 25. auf den 26.08.2016 wurde in eine Wohnung in der Zentagasse eingebrochen. Der oder die unbekannte(n) Täter stahlen mehrere Violinen, musikalisches Zubehör (z.B. Geigenbögen) sowie Schmuck. Die gestohlenen Objekte wurden in Jutesäcken abtransportiert. Einige solcher Säcke wurden in der Wohnung sichergestellt. Die Polizei Wien ersucht um die Veröffentlichung des Lichtbildes eines dieser Jutesäcke. Zweckdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 erbeten.

