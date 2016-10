Mann bedroht Lokalgäste und Polizei mit Umbringen – Festnahme

Wien (OTS) - Am 19.10.2016 wurde gegen 19:30 Uhr in einem Lokal am Columbusplatz (10. Bezirk) ein 31-Jähriger wegen gefährlicher Drohung festgenommen. Laut Angaben von Zeugen verweigerte der Mann, seine Zeche zu bezahlen und drohte damit, das Lokal anzuzünden. Auch gegenüber den alarmierten Polizeikräften zeigte sich der Mann aggressiv, er wurde festgenommen. Anfängliche Meldungen, wonach der Mann mit einem Messer bewaffnet sei, bewahrheiteten sich nicht.

