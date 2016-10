Bunter Aktionstag rund um "Babys erstes Weihnachten" bei Toys"R"Us

Haid (ots) - Am Samstag, den 29. Oktober 2016, lädt der Spielwarenhändler Toys"R"Us in Österreich* Eltern mit Kindern unter 12 Monaten zum erlebnisreichen Mitmachtag ein. Für die Vorbereitung von Babys erstem Weihnachten warten von 10 bis 16 Uhr zahlreiche Aktionsstände sowie Angebote, Geschenketipps und ein Eventgewinnspiel auf alle Besucher. Zu den Highlights zählen unter anderem ein kostenfreier Handabdruck der Kleinsten mit Fingermalfarbe**, die Disney Fotoleinwand sowie die LEGO Duplo Spielecke für den Nachwuchs.

Bereits im dritten Jahr in Folge lädt der Spielwarenhändler Toys"R"Us aufgrund der Beliebtheit bei jungen Eltern in zahlreichen Märkten in Österreich* zum informativen und erlebnisreichen Mitmachtag rund um "Babys erstes Weihnachten" ein. Bei vielen ist die Vorfreude auf das erste Familienfest mit dem Nachwuchs riesengroß, zumal man sich später immer gerne daran zurückerinnern möchte. Um Eltern mit Kindern unter 12 Monaten bei den Vorbereitungen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, starten die Teams von Toys"R"Us am Samstag, den 29. Oktober 2016, von 10 bis 16 Uhr in den Aktionstag und freuen sich auf einen regen Austausch.

"Neben einer umfassender Beratung und zahlreichen Angeboten, bieten wir allen Besuchern bunte Mitmachaktionen. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, mit Fingermalfarbe einen bunten Händeabdruck der Kinder auf einem Stoffbeutel zu verewigen. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch praktisch und tut der Umwelt gut, denn der Beutel kann später immer wieder zum Einsatz kommen", so Marie-Charlotte von Heyking, PR-Managerin bei Toys"R"Us Central Europe.

Zu den weiteren Highlights zählt unter anderem die Disney Winnie Puh Fotowand, vor dem die Kleinsten bereits im weihnachtlichen Look fotografiert werden können.

Spiel und Spaß kommen bei der LEGO Duplo Spielecke auf, bei der Bausteine und eine Activity Wall für Beschäftigung sorgen, während Eltern sich in Ruhe informieren und beraten lassen können. Das große Aktionsgewinnspiel zum Event mit Preisen im Wert von insgesamt rund 1.000 Euro sowie kleine Geschenke für Eltern und Kinder** runden den Mitmachtag ab. Vorbeischauen und Mitmachen lohnen sich auf jeden Fall - beim Informations- und Mitmachtag zu "Babys erstem Weihnachten" am 29. Oktober 2016 bei Toys"R"Us in Österreich*.

* ausgenommen Toys"R"Us Märkte in Salzburg, Kapfenberg, Wörgl und Wien (Vösendorf)

**Solange der Vorrat reicht.

Über TOYS"R"US

Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.at.

