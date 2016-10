Drei Personen nach Einbruch in Wohnung festgenommen

Wien (OTS) - Am 19.10.2016 wurden gegen 11:20 Uhr drei Männer von Kräften der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (Gruppe Eigentum 2) im Zuge einer Schwerpunktstreife in der Neustiftgasse (8. Bezirk) einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass die Männer unmittelbar zuvor ein Wohnhaus betreten hatten und dort kurz darauf ein versuchter und ein vollendeter Wohnungseinbruch vorgefallen waren. Die Männer (44, 41 und 37 Jahre alt) wurden festgenommen, in ihrem Auto wurde diverses Einbruchswerkzeug sichergestellt. Die Männer zeigten sich bei ersten Vernehmungen teilweise geständig, die Ermittlungen sind noch im Gange.

