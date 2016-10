VIDC: Grenzschließungen und die Entrechtung von Migrant_innen begünstigen den Menschenhandel

Wien (OTS) - „Die derzeitigen Strategien zur Bekämpfung des Menschenhandels sehen die Lösung in erster Linie in der Migrationskontrolle und der strafrechtlichen Verfolgung. Nicht selten wird der Menschenhandel sogar für eine restriktive Migrations- und Grenzkontrollpolitik instrumentalisiert“, kritisiert Nadja Schuster, Gender Referentin am Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit (VIDC) anlässlich der am 21. Oktober stattfindenden Konferenz „Menschenhandel und seine Opfer – neue Entwicklungen“, die wegen des Tages der Europäischen Union zur Bekämpfung des Menschenhandels stattfindet. Die Veranstaltung wird von der österreichischen Task Force Menschenhandel in Kooperation mit der OSZE Sonderbeauftragten zur Bekämpfung des Menschenhandels, dem VIDC und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) organisiert. Im Rahmen der Konferenz beschäftigt sich der mit internationalen Expert_innen wie Julia O’Connell Davidson besetzte VIDC/OSZE Workshop mit der Frage, wie ein menschenrechtsbasierter Ansatz zur Bekämpfung des Menschenhandels aussehen könnte, der die Rechte der Opfer in den Vordergrund stellt, und welche Parameter dafür herangezogen werden sollten.

„In den politischen und medialen Debatten wird der Menschenhandel immer wieder mit dem transatlantischen Sklavenhandel gleichgesetzt. Migrant_innen sind aber keine Sklav_innen, und die Erfahrungen der Geschichte sollten nicht dafür missbraucht werden, Militäraktionen der EU zur Migrationsabwehr zu rechtfertigen“, analysiert Julia O’Connell Davidson, Professorin für Soziale Forschung an der Universität Bristol. O’Connell Davidson betont, dass es sich um zwei völlig unterschiedliche Phänomene handelt: Während Migrant_innen aufgrund von Krieg, Gewalt, staatlicher Repression, politischer Verfolgung, Einschränkung der Meinungsfreiheit oder aufgrund von ökonomischen Zwängen ihr Land verlassen müssen, waren versklavte Afrikaner_innen von den Europäer_innen gefangen genommen und nach Amerika verschleppt worden.

Diese Gleichsetzung verstellt auch die Sichtweise auf die Ursachen für den Menschenhandel. Für die Politik ist es natürlich einfacher ‚transnationale kriminelle Netzwerke‘ für den Menschenhandel und die Ausbeutung verantwortlich zu machen, als die bereits in Kraft gesetzte Migrations- und Asylpolitik in Frage zu stellen. Außerdem ist die Verteidigung von Rechten für Migrant_innen für Politiker_innen nicht sehr attraktiv, da sie sich davon keine neuen Wählerstimmen erwarten.

Ghada Jabbour von der libanesischen Opferschutzeinrichtung „Kafa -(Enough) Violence and Exploitation“ wird auf der Konferenz auf die Situation des Libanon eingehen, der bei einer Bevölkerung von 4,4 Millionen Menschen 1,5 Millionen Flüchtlinge beherbergt und somit das Land mit der höchsten Flüchtlingsquote der Welt ist. Laut Jabbour seien syrische Flüchtlingsfrauen und –mädchen, die im Nachbarstaat Schutz vor Krieg und Gewalt suchten, einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, gehandelt und sexuell ausgebeutet zu werden. Ihre Entrechtung im Hinblick auf das Recht auf Arbeit, Bildung und Gesundheit mache sie besonders verletzlich und treibe sie in die Hände von Menschenhändler_innen. Jabbour empfiehlt daher der libanesischen Regierung konkrete Maßnahmen zur sozialen Inklusion und die Änderung von Regelungen, die Menschenhandel und Ausbeutung begünstigen, wie etwa Rekrutierungssysteme für migrantisches Hauspersonal.

Marco Bufo, langjähriger unabhängiger Menschenhandelsexperte, der sowohl Erfahrung in der Praxis als auch im Bereich der Politikberatung vorzuweisen hat, wird in Wien erläutern, wie der Komplexität des Menschenhandels Rechnung getragen werden kann. Auch wird er darauf eingehen, wie alle in die Bekämpfung dieses schwerwiegenden Menschenrechtsverbrechens involvierten Stakeholder dafür sensibilisiert werden können, dass es sich bei Migrant_innen und Flüchtlingen um besonders vulnerable Risikogruppen handelt. Dabei müssen laut Bufo geschlechtsspezifische Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden.

Weitere Informationen: www.vidc.org

Rückfragen & Kontakt:

VIDC-Wiener Institut für Internat. Dialog und Zusammenarbeit

Martina Neuwirth

Tel. 0664-5206878, E-Mail: neuwirth @ vidc.org