Das Shared Services and Outsourcing Network (SSON) gibt die Einrichtung eines brandneuen europäischen Fachbeirats bekannt

London (ots/PRNewswire) - SSON, ein führendes Branchenforum für gemeinsam genutzte Dienstleistungen ("Shared Services"), GBS und Outsourcing-Fachleute, gab heute die Einrichtung eines brandneuen europäischen Fachbeirats (

http://www.ssonetwork.com/advisory-board?utm_source=prnewswire&utm_me

dium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=ssonadvisoryboar d&utm_content=text&mac=sson_prnewswire_advisoryboard&disc=sson_prnews wire_advisoryboard) bekannt. Diese erfahrenen Branchenexperten - die sich sowohl aus Praktikern als auch aus Diensteanbietern der fortschrittlichsten Shared Services-Center in Europa zusammensetzen -lenken die Themen auf der Website von SSON und tragen häufig Inhalte und Medien bei.

Zu den neuen Mitgliedern gehören:

Alexander von Thielmann, SVP, Siemens Shared Services

Bobby Abraham, EVP und Global Finance SSC Lead, Vodafone

Jean-Claude De Vera, VP GBS, Lafarge Holcim

Mike Stops, Global Director Service Centers, NSG

Nimesh Akhauri, SVP, WNS Global Services

Julie Harbert, SVP Head of Global Business Services, Royal Philips

Philip Whelan, Head of Sourcing & Transformation, BP Global Business Services

Sandy Khanna, VP Global Process Services, IBM

Chris Gunning, Global Shared Services Finance Operations Lead, Vimpelcom

Sally Fletcher, Global Head of Content and Events bei SSON, sagte "Die Shared Services-Branche ist dabei, sich rasant von kostengünstigen Transaktions- und Verwaltungsaufgaben zu wissensbasierten Funktionen zu transformieren, die Unterstützung bei der Festlegung der Strategie für das künftige Geschäft leisten. Parallel wird durch die Einführung von Roboterautomatisierung und intelligenter Automatisierung transformiert, was in solchen Centers möglich ist. Wir wollten, dass unser Fachbeirat diese neue Ausrichtung widerspiegelt, deshalb haben wir einige der hellsten Köpfe der Branche zusammengebracht, die über breite Erfahrung sowohl in Bezug auf die Grundlagen als auch auf neue Trends innerhalb der heutigen SSO-Branche verfügen."

Die Tagesordnung der 17. Annual European Shared Services & Outsourcing Week (http://www.ssoweek.com/agenda-mc?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=ssoweu&utm_content=text&mac=sson_prnewswire_advisoryboard&disc=sson_prnewswire_advisoryboard) spiegelt bereits den Beitrag dieserBranchenexperten wider.

Das SSON plant, mit dem Fachbeirat zusammenzuarbeiten, um seine weltweiten Branchenforen Jahr für Jahr kontinuierlich zu verbessern und um sicherzustellen, dass seine Veranstaltungen die neue Branchendynamik nicht nur widerspiegeln, sondern auch den Mitgliedern helfen, die Chancen zu nutzen, die Shared Services bieten kann.

Das Shared Services & Outsourcing Network (SSON) (http://www.ssonetwork.com/?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=ssonhome&utm_content=text&mac=sson_prnewswire_advisoryboard&disc=sson_prnewswire_advisoryboard) ist die größte und ammeisten etablierte Gemeinschaft von Fachleuten des Bereichs Shared Services und Outsourcing weltweit und hat mehr als 130.000 Mitglieder.

Das SSON ist eine zentrale Anlaufstelle für Shared Services-Fachleute, es bietet branchenführende Veranstaltungen, Berichte, Studien, Interviews, Informationsschriften, Videos, Leitartikel, Infografiken und mehr.

http://www.ssonetwork.com

Rückfragen & Kontakt:

//www.ssonetwork.com

Tel. +44(0)-207-368-9809 oder per E-Mail an info @ ssonetwork.com.

Medienkontakt: Veronica Araujo

+44 (0)20 7368 9748

veronica.araujo @ ssonetwork.com