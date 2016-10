WIFI Wien: Erleben Sie drei Star-Referenten hautnah

Am 3. November 2016 veranstaltet das WIFI Management Forum den Impulstag zum Thema „So emotional!“

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Treffen Sie die Größten“ präsentiert das WIFI Management Forum gemeinsam mit Medienpartner „Die Presse“ wieder drei Star-Referenten/-innen. Passend zum Thema „So emotional“ steht dabei die emotionale Intelligenz – die Kompetenz im Umgang mit Gefühlen – im Zentrum. Die drei Experten/-innen klären in ihren Vorträgen darüber auf, wo Emotionen ihren Platz in unserem Berufsalltag haben. Mit Theorien und Modellen aus ganz unterschiedlichen Forschungsgebieten und Blickwinkeln zeigen sie auf, wie Führungskräfte mit Emotionen arbeiten können und wie Emotionen dabei helfen können, ihre Kompetenzen auszubauen.

Managementwissen aus verschiedenen Blickwinkeln

Das WIFI Management Forum ist der Bildungsanbieter für qualitative Weiterbildung von Führungskräften. Neben Seminaren, Lehrgängen und aktuellen Updates zu Managementthemen wie Leadership, Kommunikation, Recht, Vertrieb, Innovation und HR-Management, sind auch kompakte Veranstaltungsformate wie der Impulstag sehr gefragt. „Führungskräfte bevorzugen kompaktes Wissen, neue Impulse, mit Beispielen aus der Praxis, um so die individuellen Management-Skills zu forcieren“, weiß die Leiterin des WIFI Management Forums Mag. Sandra Prandtner. Der Impulstag bietet zwei Mal im Jahr Erfahrungswissen aus verschiedenen Blickwinkeln von Experten/-innen für die Herausforderungen moderner Führungsarbeit.

Die Impulsvorträge im Detail:

Emotionale Intelligenz als Führungsinstrument (14.15-15.15 Uhr)

Univ.-Lekt. Mag. Dr. Josef Sawetz ist Psychologe und Kommunikationswissenschafter an der Universität Wien und der Donau-Universität Krems sowie gefragter Trainer und Speaker. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Kommunikations-, Medien und Markenpsychologie sowie in der kognitiven Neurowissenschaft. In seinem Vortrag zeigt Sawetz auf, wie unser Gehirn funktioniert, welche Wirkungen Emotionen haben und wie Verantwortliche diese in der Führungsarbeit zielgerichtet steuern können.

Gefühle am Arbeitsplatz (15.25-16.25 Uhr)

Vivian Dittmar ist Autorin und Trainerin für emotionale und soziale Kompetenz. Als Beraterin begleitet sie Unternehmen und Führungskräfte auf dem Weg in eine sozial und emotional kompetente Unternehmenskultur. In ihrem Vortrag geht sie darauf ein, wie uns ein Gefühlskompass in schwierigen Situationen Halt und Orientierung bieten kann und wie wir intelligent mit den eigenen Emotionen und denen unserer Mitarbeiter/-innen umgehen können.

Nie wieder Tomaten auf den Augen (16.55-17.55 Uhr)

Dirk W. Eilert ist Deutschlands führender Mimik-Experte. Er ist Entwickler der Mimikresonanz®-Methode, einem Trainingskonzept, um mimische Signale zu erkennen, richtig zu interpretieren und angemessen damit umzugehen. In seinem Vortrag gibt er Einblick in die Welt der Mikroexpressionen und die Teilnehmer/-innen erfahren, wie man anhand sehr kurzer Gesichtsausdrücke die Gefühle einer Person präzise erkennen kann.

So emotional! Impulstag des WIFI Management Forums



Datum: 3.11.2016, 14:00 - 18:00 Uhr



Ort:

WIFI Wien

Währinger Gürtel 97, 1180 Wien



Url: www.wifiwien.at/393106



