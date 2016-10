ÖVP-Becker: Hofer in Widerspruch zum Abstimmungsverhalten der FPÖ im EU-Parlament

FPÖ enthielt sich bei den vereinfachten Rückführungsverfahren der EU für illegale Migranten

Brüssel, 19. Oktober 2016 (ÖVP-PD) "Die heutigen Aussagen

von Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer zur

Rückführung von illegalen Migranten stehen im Widerspruch zum Abstimmungsverhalten der eigenen FPÖ-Europaabgeordneten. Bei

der Entscheidung über vereinfachte Rückführungsverfahren der

EU für illegale Migranten hat sich die FPÖ vor vier Wochen enthalten. Trotzdem haben wir gegen die FPÖ durchgesetzt, dass

es jetzt ein einheitliches, vereinfachtes Rückführungsdokument für abgewiesene Asylwerber gibt", so Heinz K. Becker, Sicherheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament.****

Das neue EU-Gesetz, von dem Becker spricht, sieht vor,

dass abgewiesene Asylwerber ihrer Rückführung nicht mehr

dadurch entgehen können, dass sie keine Ausweisdokumente

vorweisen. Sie bekommen ein EU-Rückführungsdokument, das für

die Dauer der Rückreise als Ausweis gilt. Der Beschluss, bei

dem sich die FPÖ enthielt, fand am 15. September 2016 statt.

"Das Abstimmungsverhalten der FPÖ ist völlig

widersprüchlich, hat aber in der Regel keinerlei Auswirkungen.

In diesem Fall konterkariert es aber den eigenen Kandidaten

für die Bundespräsidentenwahl", so Becker.

