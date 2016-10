"Ray Donovan" geht ab dem 24. Oktober exklusiv auf Fox in die vierte Staffel

Fox präsentiert die vierte Staffel der Dramaserie mit Liev Schreiber ab dem 24. Oktober als deutsche TV-Premiere - Die zwölf brandneuen Episoden zeigt Fox immer montags ab 21.45 Uhr im Anschluss an die neuen Folgen von "The Walking Dead" - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

Der "Problemlöser" der Schönen und Reichen ist zurück. Fox präsentiert ab dem 24. Oktober 2016 exklusiv die vierte Staffel der Dramaserie "Ray Donovan" als deutsche TV-Premiere. Immer montags ab 21.45 Uhr im Anschluss an die neuen Episoden der siebten Staffel "The Walking Dead" brilliert Liev Schreiber ("Citizen Kane") wieder in seiner Paraderolle als Ray Donovan, für die er aktuell als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie für einen Emmy-Award nominiert wurde. Neben Schreiber glänzen besonders Oscar-Preisträger Jon Voight ("Coming Home"), der Rays Vater Mickey spielt, sowie Ted Levine ("Monk", "Das Schweigen der Lämmer"), der als Casinobesitzer Little Bill Primm im Herzen Nevadas auf Mickey trifft. Der Zuschauer hat dabei wie immer die Wahl zwischen dem englischen Original und der deutschen Synchronfassung.

Über "Ray Donovan":

Reichtum und Schönheit allein machen nicht glücklich. Keiner weiß das besser als Serienheld Ray Donovan, denn sein Job ist es, die Probleme der oberen Zehntausend von Los Angeles mit der gebotenen Diskretion zu lösen. Er ist ein begnadeter Organisator, aber macht sich auch schon mal selbst die Hände schmutzig. In Rays Privatleben geht dafür alles drunter und drüber. Neben den ständigen Konflikten mit seinem Vater Mickey, leidet auch die Beziehung zu seiner Frau Abby (Paula Malcomson) und seiner über alles geliebten Tochter Bridget (Kerris Dorsey) unter den Umständen, die sein außergewöhnlicher Job mit sich bringt.

Über die vierte Staffel:

Obwohl er sonst die Probleme anderer löst, ist es in der vierten Staffel Ray selbst, der Hilfe braucht: Nach den vergangenen Ereignissen versucht er, endlich sein Privatleben in den Griff zu bekommen, indem er sich wieder seiner Familie und der Kirche zuwendet. Doch bevor es soweit ist, gibt es Ärger in Gestalt zweier neuer Bekannter: Der Boxer Hector Campos (Ismael Cruz Cordova) und dessen aufbrausende Schwester Marisol (Lisa Bonet) hüten ein gefährliches Geheimnis. Die beiden stellen Rays Chance auf einen Neuanfang auf eine harte Probe. Als Folge der Schießerei mit der armenischen Mafia in der letzten Staffel trifft Ray auf die wohlhabende Kunstkennerin Sonia Kovitzky (Embeth Davidtz), die fest entschlossen ist, ihn für ihre Zwecke zu nutzen. Rays Vater Mickey, der nach Nevada fliehen musste, plant derweil bereits den nächsten Coup: Er hat es auf das Vermögen des schwerreichen Casinobesitzers Little Bill Primm abgesehen. Abby dagegen erhält eine schockierende medizinische Diagnose...

Sendetermine: - Die vierte Staffel "Ray Donovan" ab dem 24.10. immer montags ab 21.45 Uhr - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auch auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfügbar

