Abentung: 12% geben Haushalte für Essen aus - Zusätzlich 9% für Außer-Haus-Konsum

In Kantine und Gastro sollten Konsumenten genauer auf heimische Herkunft achten

Wien (OTS) - "Knapp 12% gibt ein durchschnittlicher österreichischer Privathaushalt monatlich für Essen und Ernährung aus. Laut Statistik Austria sind das 353 Euro - berechnet nach durchschnittlichen Gesamtausgaben von 2.990 Euro. Nahrungsmittel werden immer billiger, zugleich wurden Wohnen und Energie immer teurer. Gemessen an den 1970er-Jahren, wo noch 30% des Einkommens für Lebensmittel aufgewendet wurden, gibt man heute zuhause weniger fürs Essen aus", kommentiert Johannes Abentung, Direktor des Österreichischen Bauernbundes, die gestern veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria.

Jedes zweite Schnitzel wird in Gasthaus oder Kantine verspeist

"Dabei darf man nicht aus den Augen verlieren, dass der Außer-Haus-Konsum ständig ansteigt. So gibt ein Haushalt gut 200 Euro monatlich für Gastronomie oder Kantinen aus. Mittlerweile wird jedes zweite Schnitzel außer Haus konsumiert. Die Tendenz ist steigend", verweist Abentung auf geänderte Lebensstile oder auch auf die steigende Berufstätigkeit der Frauen in den vergangenen Jahrzehnten. Doch gerade beim Außer-Haus-Konsum sei es wichtig, auf die österreichische Herkunft zu achten: "Bei Lebensmitteleinkäufen gibt es bereits ein hohes Konsumentenbewusstsein. Bei Butter, Milch, Eiern, Gemüse oder Fleisch wird gerne zu österreichischen Nahrungsmitteln gegriffen. Viele Kunden verlangen ganz gezielt heimische Produkte", lobt der Bauernbund-Direktor.

Ganz anders sei aber die Situation, wenn die Herkunft von Fleisch, Gemüse & Co in der Kantine oder der Gastronomie gesucht wird. "Gute Gastronomen deklarieren freiwillig die Herkunft, andere verstecken ausländische, meist günstigere Produktherkunft in der Anonymität der Speisekarte", informiert Abentung. "Nachdem aber nur österreichische Produkte gut für den Wirtschaftsstandort, das Klima und die heimischen Bauern sind, sollten Konsumenten auch in den Kantinen verstärkt verlangen, dass österreichisches Fleisch beziehungsweise Milchprodukte in der Küche verkocht werden", so Abentung.

