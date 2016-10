MCI erhält weltweite Akkreditierung als Top Business School

Prestigeträchtige Akkreditierung der AACSB Association to Advance Collegiate Schools of Business an MCI Management Center Innsbruck verliehen

Innsbruck (TP/OTS) - Grund zur Freude hat man an der Unternehmerischen Hochschule®. Die zuständigen Gremien der in Tampa/Florida ansässigen Akkreditierungsagentur AACSB Association to Advance Collegiate Schools of Business haben die weltweite Akkreditierung des MCI als First Class Business School beschlossen.

Zu den Gründungsmitgliedern der 1912 als „Club der Besten“ gegründeten AACSB zählen so renommierte Universitäten wie Columbia, Harvard, Cornell, Yale, Chicago und Berkeley.

Der erfolgreich gemeisterten Akkreditierung vorausgegangen ist ein mehrjähriges Begutachtungsverfahren mit besonderem Fokus auf Forschung, Lehre, Weiterbildung, Unternehmensgründung, berufliche Perspektiven der Absolventen sowie der Verankerung und Wirkung der Hochschule in der Wirtschaft.

Besonders erfreulich ist, dass die Akkreditierung ohne Auflage und für die höchst zulässige Dauer von fünf Jahren ausgesprochen wurde, was im Rahmen einer Erstakkreditierung nur selten der Fall ist. Das MCI zählt damit zu den weltweit weniger als 5% aller wirtschaftswissenschaftlichen Universitäten und Business Schools, die diese prestigeträchtige Auszeichnung tragen dürfen.

Das MCI Management Center Innsbruck ist eine privatrechtlich organisierte Hochschule in Innsbruck und bietet Studien mit Bachelor-und Master-Abschlüssen, Executive-Masterstudiengänge (MBA, MSc, LL.M.), Weiterbildungslehrgänge, Managementseminare, maßgeschneiderte Firmentrainings und Kongresse sowie Forschung und Entwicklung mit hoher Lösungskompetenz.

Der einprägsame Slogan „Die Unternehmerische Hochschule®“ sowie das sympathische Leitmotiv „Wir begleiten motivierte Menschen“ sind Ausdruck für die überzeugende Philosophie des MCI, in deren Mittelpunkt praxisrelevantes Lernen, enge Kooperation mit der Wirtschaft, unternehmerische Haltung, kontinuierliche Innovation sowie intensiver und persönlicher Support der Studierenden stehen.

„Es bedarf eines hohen Maßes an Engagement und Entschlossenheit, die hochstehende AACSB-Akkreditierung zu erlangen“, sagt Robert D. Reid, geschäftsführender Vizepräsident von AACSB International. „Wirtschaftshochschulen müssen nicht nur anspruchsvolle Kriterien erfüllen. Hochschulleitung, Lehrende und Mitarbeiter bekennen sich außerdem zu kontinuierlicher Weiterentwicklung um sicherzustellen, dass auch weiterhin Leistungen auf höchstem Qualitätsniveau angeboten werden.“

„Die internationale Akkreditierung des MCI zeigt das enorme Potenzial des österreichischen Wissenschaftsstandorts“, meint der österreichische Vizekanzler und Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner: „Wenn sich gute Rahmenbedingungen mit hoher Leistungsbereitschaft und konsequentem Einsatz paaren, stellen sich über kurz oder lang hervorragende Ergebnisse ein.“

Ähnlich stolz äußert sich der Landeshauptmann von Tirol Günther Platter: „Tirol zählt zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen Europas. Es ist gut zu sehen, dass die eingesetzten Mittel Früchte tragen und den gemeinsamen Wissenschafts-, Bildungs- und Wirtschaftsstandort im Sinne eines zukunftsorientierten ‚Campus Tirol‘ weiter stärken.“

„Mit der Unternehmerischen Hochschule® verfügt die Tiroler Landeshauptstadt über eine besondere Perle“, ist die Innsbrucker Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer überzeugt: „Das MCI ist eine echte Erfolgsgeschichte, die es konsequent fortzuschreiben und auszubauen gilt. Damit sichern wir wirtschaftlichen Wohlstand, kulturellen Reichtum und gesellschaftliche Stabilität.“

MCI-Rektor Andreas Altmann sieht in der erfolgreichen Akkreditierung gleichzeitig Auftrag und Verpflichtung. „Das AACSB Qualitätssiegel bestätigt unsere bisherigen Leistungen und unterstützt unsere Ziele in Wissenschaft, Bildung, Technologie und Innovation. Mein Dank gilt dem gesamten Team in Forschung, Lehre, Management und Administration sowie unseren engagierten Trägern, Förderern, Partnern, Studierenden und Absolventen.“

