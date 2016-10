„Undercover Boss“ und „Wie tickst Du?“ am 20. Oktober in ORF eins

Thomas Blaguss undercover im Familienbetrieb – Günther Lainer rettet das Schnitzel

Wien (OTS) - Vom Jobexperiment zum Faktencheck – am Donnerstag, dem 20. Oktober 2016, geht Thomas Blaguss, Geschäftsführer von Blaguss Reisen, um 20.15 Uhr in ORF eins als „Undercover Boss“ auf geheime Mission im Familienunternehmen. Eine Mission der anderen Art hat Günther Lainer: In einer neuen Ausgabe von „Wie tickst Du?“ gibt er die Devise aus: „Rettet das Schnitzel!“ und unterzieht die heimischen Essgewohnheiten einem Faktencheck.

Der Hauptabend von ORF eins am 20. Oktober im Überblick:

„Undercover Boss“ – Folge zwei mit Thomas Blaguss von „Blaguss“ um 20.15 Uhr

Getarnt als Praktikant erlebt der Boss, was es bedeutet, wenn die Mitarbeiter bestimmen, wo es langgeht. Der erste Arbeitstag beginnt gleich mit der Königsklasse: dem Busfahren. Den Bus-Führerschein hat „Undercover Boss“ Thomas, nur fehlt die Praxis. Aber Lehrmeister Devat wird’s schon richten. Oder doch nicht? Mitarbeiterin Magdalena nimmt den Boss am Vienna International Busterminal unter ihre Fittiche. Und es kommt prompt zum Eklat. Philipp versorgt als Busbegleiter Touristen mit Tickets, Kopfhörern und guter Laune. Bei all dem darf ihm der „Undercover Boss“ helfen. Klingt einfach, doch er bemerkt einige Fehler im System. Mit Mohamed darf Thomas Blaguss in der Bus-Werkstatt arbeiten und scheitert beinahe am Ölwechsel. Schwarz von Kopf bis Fuß endet die Aufgabe in einem Kleidungswechsel.

„Wie tickst Du? – Rettet das Schnitzel!“ – Folge zwei mit Günther Lainer um 21.05 Uhr

In der aktuellen Ausgabe nimmt sich Kabarettist und „Was gibt es Neues?“-Mitglied Günther Lainer den Essensgewohnheiten der heimischen Bevölkerung an und gibt als Devise aus: Rettet das Schnitzel! Denn Günther Lainer sorgt sich um Österreich: Veganer, Vegetarier, immer weniger Fleisch auf den heimischen Tellern. Wenn der Trend zur fleischlosen Kost in Österreich anhält, gibt es ab dem Jahr 2163 keine Fleischesser mehr im Land. Das findet der stattliche Genießer bedrohlich. Allein, er glaubt der Statistik nicht und hält sich selbst für den durchschnittlichen Österreicher, wenn’s ums Essen geht. Und auf seiner Reise wird schnell klar – in Österreich ist tatsächlich nur eines wichtig: dass es schmeckt! Als Kalorienweltmeister werden wir zwar immer dicker, kaufen aber trotzdem keine größeren Kleidergrößen. Das führt zu unschönen Szenen. Und wir essen schneller als alle anderen. Und am liebsten zu Hause. Gesunden Ernährungstrends stehen wir in der Regel skeptisch gegenüber. Da hilft nur der Selbstversuch. Lainer möchte sich vegan ernähren und landet prompt bei einer durch und durch österreichischen Veranstaltung: im Bierzelt.

„Undercover Boss“ und „Wie tickst Du?“ sind in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at