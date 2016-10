Josefstadt: Bilder-Vortrag „Über Berge und Gefühle“

Wien (OTS/RK) - Der nächste Vortragsabend des „Österreichischen Alpenklubs“ geht am Donnerstag, 20. Oktober, im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) über die Bühne. Im Festsaal des Museums hält der erfahrene Alpinist Ewald Huber das Referat „Über Berge und Gefühle“ und umrahmt seine spannenden Ausführungen mit beeindruckenden Bildern. Von Erlebnissen am Shisha Pangma, einem „Achttausender“ in Tibet, bis zur Besteigung der Eiger-Nordwand in der Schweiz hören die Gäste an dem Abend zahlreiche interessante Geschichten. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Der Zutritt ist kostenlos. Die Besucherinnen und Besucher können Spenden für das Museum entrichten. Nähere Informationen zum Lichtbilder-Vortrag des Gipfelstürmers Ewald Huber sind bei der Museumsleiterin, Maria Ettl, unter der Telefonnummer 403 64 15 einzuholen. Kontaktaufnahme mit dem ehrenamtlichen Bezirkshistoriker-Team via E-Mail:

bm1080 @ bezirksmuseum.at.

