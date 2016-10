Bürgermeister Häupl überreichte Fritz Aichinger Großes Goldenes Ehrenzeichen

Wien (OTS/RK) - Gestern, Dienstag, hat Gemeinderats- und Landtagsabgeordneter Dkfm. Dr. Fritz Aichinger von Bürgermeister Michael Häupl das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich überreicht bekommen. Bei den Feierlichkeiten waren zahlreiche hochrangige VertreterInnen der Stadtpolitik und FunktionärInnen der Wirtschaftskammer Wien anwesend.

Bürgermeister Michael Häupl hielt die Laudatio „mit besonderer Freude“. Die Ehrung sei laut Häupl nicht nur Ausdruck seiner Dankbarkeit für die langjährige berufliche Zusammenarbeit, sondern repräsentiere auch „seine persönliche Zuneigung für Aichinger“. Mit Aichinger habe es immer eine „gute Gesprächsbasis“ gegeben, sei es während seiner Zeit in der Wirtschaftskammer oder im Wiener Landtag. Häupl attestierte Aichinger „Handschlagsqualität“ und lobte überdies sein „Durchhaltevermögen“ in langen Debatten.

Dkfm. Dr. Fritz Aichinger sagte, er nehme diese Auszeichnung „mit großem Stolz“ an. Es sei „nicht selbstverständlich, von Bürgermeister Michael Häupl persönlich eine Ehrung zu erhalten“.

Zur Person

Dkfm. Dr. Fritz Aichinger (* 14. August 1946 in Wien) ist Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat. 1972 promovierte er zum Doktor der Handelswissenschaften. Vor seiner politischen Karriere arbeitete Aichinger im elterlichen Sportartikel-Einzelhandel, den er 1974 übernahm. Aichinger übte bis 2010 die Funktion des Obmanns der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien aus. Außerdem stand er dem Sozialpolitischen Ausschuss der Bundessparte Handel vor und war bis 2011 Chefverhandler bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Handelsangestellten und -arbeiter. Zwischen 2011 und 2015 war er Obmann des ÖVP-Rathausklubs in Wien, für den er derzeit als Kultur-und Sportsprecher tätig ist.

