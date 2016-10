ERGO Versicherung ist erneut Service-Champion

Service und Produkte können vielfach überzeugen

Wien (OTS) - ERGO Österreich ist erneut Service-Champion in der Branche der Versicherungen. Zudem haben die Produkte Berufsunfähigkeitsversicherung, Kfz-, Unfall-, sowie Haushalts- & Eigenheimversicherung Auszeichnungen erhalten. Diese Bewertungen bestätigen die hohe Produkt-, Beratungs- und Servicequalität bei ERGO, die tagtäglich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt wird – und in einer „Service-Charta“ verankert ist.

ERGO ist erneut Service-Champion

Auch heuer hat die Analysegesellschaft ServiceValue GmbH gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main ein großes Service-Ranking in Österreich erstellt. Bewertet wurde das erlebte Kundenservice anhand von Kundenurteilen. Insgesamt wurden rund 55.000 österreichische Kunden zu 193 Unternehmen aus 25 Branchen zur Servicezufriedenheit befragt.

ERGO Österreich konnte 2016 an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen und ist erneut Branchensieger in der Gruppe der Versicherungen. ERGO liegt mit einem Serviceerlebnis-Wert von 71,2 % deutlich über dem Branchenmittelwert von 67,3 % und damit ganz klar auf dem 1. Platz. Mit diesem Ergebnis konnte ERGO sogar den Wert aus 2015 (68,4 %) steigern. In Summe wurden Kundenurteile von elf heimischen Versicherungsunternehmen untersucht.

„Ein optimales Kundenservice über alle Kommunikationskanäle hinweg steht für ERGO im Vordergrund. Dieser hohe Qualitätsanspruch wird seit Jahren bei uns gelebt und ist Teil der ERGO ‚Service-Charta‘. Umso mehr freut es uns, dass eine solche Auszeichnung wie ‚Service-Champion 2016‘ – zum zweiten Mal in Folge – unseren Anspruch nach außen trägt. Das beweist, dass die ‚Service-Charta‘ funktioniert“, so Josef Adelmann, Vorstandsvorsitzender ERGO Versicherung AG. In der „Service-Charta“ sind u.a. Erreichbarkeit, Verständlichkeit der Informationen, Umgang mit Beschwerden und die Einhaltung von Qualitätsstandards verbindlich geregelt.

Sehr gutes Rating für Berufsunfähigkeitsversicherung

Das Analysehaus MORGEN&MORGEN bewertet seit 2007 die Berufsunfähigkeits-Vorsorge der heimischen Versicherer. Als Grundlage des aktuellen Ratings dienten Bestandskennzahlen, Leistungsfälle und weitere Sachverhalte wie z. B. Bedingungsqualität, Antrags- und Policierungsprozedere und Abwicklung im potentiellen Leistungsfall. 2016 wurde die Berufsunfähigkeitsversicherung von ERGO, die seit 2015 auf dem Markt ist, erstmals beurteilt. ERGO konnte insgesamt ein sehr gutes Gesamtrating erzielen und besonders in den Kompetenzen „Bedingungen“, „Antragsfragen“ und „Transparenz“ über-zeugen.

Top 3 der österreichischen Kfz-Versicherer

In der neuesten Studie „Kfz-Versicherer 2016“ der ÖGVS Gesellschaft für Verbraucherstudien hat ER-GO im Gesamtranking von 15 Versicherern den 3. Platz erreicht. Das Ranking setzt sich aus den Kategorien Tarife, Transparenz & Komfort sowie Kundendienst zusammen.

Vor allem beim Tarif „Haftpflichtversicherung“ konnte ERGO mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen – sogar bis zu 30 % günstiger als andere Anbieter. Der Vollkasko-Tarif bekommt in der Studie den guten zweiten Platz. Ebenfalls besonders positiv fiel der E-Mail-Support auf, der als „vorbildlich“ bewertet wurde – ein weiterer Beleg für den hohen Qualitätsanspruch im Service der ERGO Versicherung.

Top-Bewertungen in der Unfallversicherung & Haushalts- und Eigenheimversicherung

In der ÖGVS-Studie „Unfallversicherer 2016“ erzielte ERGO in der Kategorie „Transparenz & Komfort“ den 2. Platz. Der hohe Komfort des ERGO Webauftritts, die verständliche Formulierung der Informationen sowie der Prämienrechner sind die Gründe für die gute Bewertung. In der Haushalts- und Eigenheimversicherung hat ERGO ein „Sehr gut“ des Assekuranz Awards 2016 erhalten.

Über die ERGO Versicherung

Die ERGO Versicherung in Österreich ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG. Im Rahmen der strategischen Kooperation mit den Partnern UniCredit/Bank Austria und Volksbanken sowie über Makler, Agenturen und Direktvertrieb wird ein bedarfsgerechtes Produktsortiment an Lebens-, Schaden- und Unfallversicherungen für den privaten und betrieblichen Bereich angeboten. Die ERGO Austria International AG in Wien ist Teil der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland.

Infos unter www.ergo-versicherung.at bzw. www.ergo-austria.com

