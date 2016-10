Wirecard ermöglicht mobile Zahlungslösung Orange Cash für Teenager

Neue Funktion in der mobilen Wallet App für die Generation Z / Erlaubt Eltern, ein digitales Zahlungsmittel an die Hand zu geben

Aschheim (München) (ots) - Wirecard und Orange, einer der weltweit führenden Telekommunikationsnetzbetreiber, erweitern den Funktionsumfang der Orange Wallet-App 'Orange Cash' in Frankreich. Die mobile Zahlungslösung, die von dem deutschen Zahlungsspezialisten Wirecard unterstützt wird, wird nun um 'Orange Cash Jeune' ergänzt. Die neue Funktion ermöglicht mobile Zahlungen durch Teenager bis 18 Jahre unter der Aufsicht ihrer Eltern.

Jugendliche nutzen ihre Smartphones und andere mobile Geräte zunehmend zum Online-Shopping. Außerdem möchten sie damit auch in lokalen Geschäften bezahlen können - nicht mit Bargeld, das man verlieren könnte. Gleichzeitig haben viele von ihnen kein eigenes Bankkonto oder besitzen keine Karte für Zahlungen. Mit Orange Cash Jeune haben Wirecard und Orange eine Lösung entwickelt, die dem Anliegen der jüngeren Generation entgegenkommt. Das Konzept ist einfach: Die Eltern melden sich über die Orange Cash Webbenutzeroberfläche an, um Konten für ihre Kinder einzurichten, und installieren die App Orange Cash Jeune auf deren Smartphones. Eltern können über das Web-Interface die Konten ihrer Kinder aufstocken, kontrollieren und erhalten unter anderem einen Echtzeit-Überblick über die Käufe, die die Jugendlichen tätigen.

"Besonders für die Generation Z spielen Smartphones eine wichtige Rolle im täglichen Leben. Teenager möchten statt der Kreditkarte ihrer Eltern zum Online-Shopping lieber ihre Smartphones und andere mobile Geräte verwenden. Durch die Erweiterung der App um die Funktion Orange Cash Jeune ist es uns gelungen, eine jüngere Zielgruppe im Bereich Mobiles Zahlen anzusprechen. Mit dieser Lösung haben Teenager ihre Finanzen nun jederzeit fest in der Hand", sagt Susanne Steidl, Executive Vice President Issuing Services bei Wirecard.

Nicolas Lévi, Director Payments and Mobile Financial Services bei Orange, erklärt: "Dank unserer Dynamik und Innovationskraft sind wir in der Lage, für unsere Kunden die nützlichsten und fortschrittlichsten Services zu entwickeln. Mit Wirecard haben wir einen starken Partner, mit dem wir die Zukunft des mobilen Zahlens gestalten und auch die jüngere Generation erreichen können."

Die Wirecard Gruppe ist für alle technischen und finanziellen Prozesse im Zusammenhang mit der Zahlungs-App und ihrer Zusatzfunktion Orange Cash Jeune verantwortlich: Dazu gehört die Entwicklung der Orange Cash Jeune App einschließlich der Webbenutzeroberfläche für die Eltern. Außerdem steht hinter der Ausgabe der digitalen Prepaid-Karte und der Zahlungsverarbeitung die Wirecard Card Solutions.

Orange Cash verbindet kontaktlose mobile Zahlungen mit Loyalty- und Couponing-Angeboten teilnehmender Einzelhändler in Echtzeit über die Card-Linked Offers Plattform von Wirecard. Das mobile Zahlungsprogramm Orange Cash wurde 2015 in Frankreich und Spanien eingeführt.

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Rückfragen & Kontakt:

Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz @ wirecard.com