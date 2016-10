TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 19. Oktober 2016 von Wolfgang Sablatnig "Die Bewährungsprobe der Frau Minister"

Innsbruck (OTS) - Das Autonomiepaket von Sonja Hammerschmid hat das Zeug, Österreichs Schulen entscheidend zu verändern. Die Übung kann gelingen – aber nur dann, wenn die Details ebenso überzeugend sind wie der große Wurf.

Genauso muss sich Kanzler Christian Kern seinen „New Deal“ in der Koalition vorstellen: Ein rotes und ein schwarzes Regierungsmitglied, beide dynamisch, beide eloquent, beide modern, und gemeinsam brennen sie für ihren Plan, den sie der Öffentlichkeit vorstellen dürfen. Da sprechen die zwei dann von Selbstbestimmung, Leistungsorientierung, Coach, Mentoring, Controlling, Leuchtturm, Cluster und natürlich ganz viel Freiheit. Und aus der schnöden „Reform“, die nach unzähligen rot-schwarzen Blockaden jeden positiven Anstrich verloren hat, wird ein gewaltiger „Change Management“-Prozess, auf dass Österreichs Pädagoginnen und Pädagogen und mit ihnen die Schüler in eine bessere Zukunft gehen.

Sonja Hammerschmid und Harald Mahrer haben gestern tatsächlich ein Paket präsentiert, das Österreichs Schulen entscheidend verändern könnte. Viele Grenzen und Beschränkungen könnten fallen. Schon jetzt loten engagierte Lehrerrinnen und Lehrer, Direktorinnen und Direktoren die Grenzen aus, die ihnen die Schulgesetze vorgeben. Künftig soll es aber viel leichter werden, das Lernen und Lehren so zu organisieren, dass es den Bedürfnissen der Kinder am besten entspricht.

Neben diesem Vorzeigepaar des New Deal kann Gewerkschafter Paul Kimberger nur alt aussehen, wenn er die Begeisterung nicht (noch nicht?) teilt. So abgedroschen es klingt, wenn er meint, dass der Teufel im Detail stecke, so Recht hat er: Hammerschmids und Mahrers neue Schulwelt kann nur Realität werden, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Sorgen und Ängste der Lehrer sind aber verständlich – wie bei jeder Veränderung.

Umso mehr muss Hammerschmid dafür sorgen, dass die Begeisterung im nächsten Schritt anhalten kann – also bei der Ausfertigung der konkreten Gesetzesentwürfe und bei der Klärung jener Punkte, die bei der Autonomie noch offen geblieben sind. Die eigentliche Bewährungsprobe der Ministerin besteht nicht im Plan, sondern in der Umsetzung.

Und die Bewährungsprobe besteht darin, auch eine Entscheidung in der leidigen Frage der Modellregionen für die gemeinsame Schule herbeizuführen. Denn eines kann die Begeisterung für die Autonomie nicht zudecken: Die große Bruchlinie in der österreichischen Bildungspolitik ist die Gesamtschule der Zehn- bis 14-Jährigen. Hier Brücken zu bauen, wäre wirklich ein „New Deal“.

