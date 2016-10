Neues Volksblatt: "Autonomie" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 19. Oktober 2016

Linz (OTS) - Vielleser wissen, dass man manche Bücher nur durchblättern muss und durch die Überschriften erschließt sich der Inhalt — manche Studenten schaffen es mit dieser Taktik bis zur Diplomprüfung. Doch leider besteht das reale Leben nicht nur aus Überschriften. Die Überschriften des nun vorgelegten Autonomiepakets sind durchaus vielversprechend, aber der Hund liegt im Detail. Und dies schafft auch Unsicherheit. Deswegen haben vermutlich die Lehrer, die seit Jahrzehnten mit Reformen torpediert werden, prophylaktisch schon ihre Zweifel kundgetan. Besonders der Schulcluster muss den Praxistest erst bestehen. Keine Frage, es kann Sinn machen, wenn die Schulen in einer Region unter einem organisatorischen Dach vereint sind. Aber sicher nicht immer und überall.

Denn es liegt an den Schulpartnern, ob und wie Schule gelingt. Und bisher scheiterte es manchmal halt an zentralen Vorgaben. Diese werden nun gelockert, mehr Entscheidungskompetenzen in die Schule verlagert. Ob die dadurch entstehenden Freiräume genutzt werden und die Schule dadurch auch „besser“ wird, kann man aber auch mit der besten gesetzlichen Vorgabe nicht garantieren. Das liegt an den Schulpartnern und nun auch verstärkt an der Schulleitung. Die Konsequenz: Mit einer engagierten und innovativen Schulleitung wird sicher manches besser — und es wird mehr auffallen, wenn die Leitungsfunktion schlecht wahrgenommen wird.

