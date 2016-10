Spinnaker Support steigert das Umsatzwachstum bei neuen SAP- und Oracle-Dienstleistungen im Jahr 2016 um 57,4 %

Denver (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, der weltweit führende Anbieter von externer Unterstützung und Managed Services für Unternehmenssoftware-Anwendungen von Oracle und SAP, gab heute bekannt, dass das Nettoumsatzwachstum bei Neugeschäft für die am 30. September 2016 geendete Neunmonatsperiode 57,4 % erreicht hat. Das Rekordwachstum wurde von Steigerungen bei der Unterstützung von SAP

E-Business Suite (http://www.spinnakersupport.com/oracle-support-serv ices/ebs-support/) und Oracle Technology (Datenbank und Middleware) sowie Managed Services getrieben. Spinnaker Support berichtete nennenswertes Wachstum gegenüber dem Vorjahr in Nord- und Südamerika (39,4 %) und in EMEA/APAC (97,5 %). Das Unternehmen hält Verträge mit über 800 Kunden in 93 Ländern.

Der am schnellsten Wachsende Anbieter in einem Schwellenmarkt

In einer jüngsten Veröffentlichung von Gartner wurde Spinnaker Support als einer von nur zwei Anbietern genannt, deren Primär- oder Exklusivangebote ERP-Unterstützungsdienstleistungen für Produkte von Oracle und SAP sind. Branchenanalysten erwarten, dass der Markt für externe Instandhaltung und Unterstützung bis 2020 um das 7- bis 10-fache steigen wird, da Unternehmen nach Kosteneinsparungen und besseren Dienstleistungsalternativen suchen.

"Wir haben unsere Position als der am schnellsten wachsende Anbieter in unserem Bereich halten können", sagte Matt Stava, CEO von Spinnaker Support. "Unser Fokus wird nicht durch Rechtsstreitigkeiten oder externen Finanzdruck gestört. Spinnaker Support zeichnet sich besonders wegen seines breiteren Serviceangebots, seines soliden Finanzprofils, seines glänzenden Rufs bei der Beachtung und Einhaltung von Rechten des geistigen Eigentums Dritter und seines dauerhaften Engagements bei Kundenzufriedenheit aus."

Der Zuwachs kommt aus verschiedenen Bereichen

"Wir gewinnen äußerst wettbewerbsfähige Verträge in der gesamten Welt, einschließlich der Schwellenländer Korea, Israel, Saudi Arabien und Afrika", fuhr Hr. Stava fort. "Der durchschnittliche Umfang der Verträge ist in diesem Jahr um mehr als 60 % gestiegen. Dies ist weitestgehend auf Abschlüsse mit Fortune 1.000 Unternehmen und das mit ihnen verbundene, umfassendere Anwendungsvolumen zurückzuführen."

Neue SAP Kunden

Spinnaker Support gab Abschlüsse mit einer Rekordzahl von SAP ERP, BusinessObjects und HANA Lizenznehmern in der ganzen Welt bekannt, darunter:

der Weltmarktführer bei 3D-Design-, Engineering- und Unterhaltungssoftware

einer der bekanntesten Hersteller von Küchen-, Bad- und Innenausstattung Asiens

einer der wichtigsten Großhandelsvermarkter von Erdölprodukten im Südwesten der USA

das größte Übersetzungs- und Lokalisierungsunternehmen der Welt

ein im Vereinigten Königreich ansässiger Anbieter von sicherem Trinkwasser für über 4 Millionen Kunden

Neue Oracle Kunden

Spinnaker Support gab Abschlüsse mit einer Rekordzahl von Oracle-Lizenznehmern (E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Hyperion, Oracle Database sowie Middleware etc.) bekannt, darunter:

der führende Anbieter von Lösungen für Kundenbindung und Kundenengagement

eine weltbekannte Universität in NE USA, die den Ruf der besten Forschungsuniversität Amerikas hat

die führende integrierte Energiegruppe in Afrika südlich der Sahara

ein weltweiter Hersteller fortschrittlichster Militär- und Verteidigungsfahrzeuge

ein Fortune 80 Anbieter von Lösungen für die Luft- und Raumfahrt, Automatisierung und Steuerung sowie für Hochleistungswerkstoffe

Vaisala Corporation, mit Firmensitz in Finnland, ist ein Weltmarktführer bei Umwelt- und Industriemesstechnik. Nach einer sorgfältigen Auswertung stellte Vaisala von Oracle auf Spinnaker Support für die Unterstützung der E-Business Suite (EBS) um. "Von Spinnaker Support erhalten wir umfassendere Unterstützung, einschließlich der Aktualisierungen aller steuerlichen und regulatorischen Daten, und das mit erheblichen Kosteneinsparungen", sagte Bodil Forss, Chief Information Officer von Vaisala. "Seit dem Start des Unterstützungsvertrages im Juni 2016 haben die Techniker von Spinnaker Support bis heute alle unsere Probleme zufriedenstellend gelöst. Wir sind mit dem Reaktionsverhalten und der Qualität der Unterstützung durch Spinnaker Support sehr zufrieden."

Teilnahme an der kommenden Gartner-Konferenz

Spinnaker Support sponsert die Gartner Symposium/ITxpo Veranstaltungen in Orlando (16. - 20. Oktober 2016) und in Barcelona (6. - 10. November 2016).

Über Spinnaker Support

Spinnaker Support ist der am schnellsten wachsende Anbieter von externer Unterstützung, Managed Services und Beratung für Unternehmen, die Software von SAP und Oracle in über 90 Ländern einsetzen.

Kunden, die zum ISO 9001:2008 Modell für externe Unterstützung von Spinnacker Support wechseln, erhalten erheblich bessere Unterstützung für Anwendungen von SAP und Oracle, und das zu einem Bruchteil des Preises. Zu externer Unterstützung zählen Fehlerbehebungen (einschließlich aller kundenspezifischen Anpassungen), Aktualisierungen aller steuerlichen und regulatorischen Daten sowie allgemeine Anfragen und beratende Unterstützung.

Es werden maßgeschneiderte Anwendungen und technische Managed Services angeboten, die mithilfe spezialisierter Systemverwaltung, Leistungsoptimierung und Fehlerbehebung tief in die betrieblichen Abläufe von Kunden eingreifen und sich eines noch breiteren Spektrums ihrer Probleme annehmen.

Strategische Beratungsprojekte zielen speziell auf die fortlaufenden Verbesserungen und die Weiterentwicklung der Unternehmensanwendungen von Oracle und SAP sowie die damit in Zusammenhang stehenden Technologien ab.

Der Servicemix aus einer Hand von Spinnaker Support umfasst SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware-Produkte, Hyperion, Agile PLM, ATG/Endeca und zahlreiche andere. Weitere Informationen über Spinnaker Support erhalten Sie bei einem Besuch von www.spinnakersupport.com, einem Anruf bei 877-476-0576 in den USA/Kanada oder international bei +44 (0)20 8242 1785. Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spinnaker-support), Twitter (https://twitter.com/SpinnakerSupprt), Facebook

