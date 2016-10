ItalianCreationGroup nimmt Kapitalerhöhung vor und kauft FontanaArte und Toscoquattro

Mailand (ots/PRNewswire) - Die ItalianCreationGroup, ein in Mailand beheimatetes Unternehmen, das verschiedene italienische Luxusmarken besitzt, hat zwei neue Firmen übernommen und eine Kapitalerhöhung durchgeführt, um das weitere Wachstum anzutreiben. FontanaArte, die 1932 in Mailand von Gio Ponti und Luigi Fontana gegründete bekannte italienischen Design-Firma, und der Hersteller von edlen Boutique-Badezimmermöbeln Toscoquattro wurden übernommen.

Stefano Core, Geschäftsführer und Mitbegründer der ItalianCreationGroup erklärte, dass mit diesen Schachzügen das Unternehmen die erste Phase seiner Strategie, erstklassige Unternehmen zu erwerben, welche das Label 'Made in Italy' am besten repräsentieren, abgeschlossen hat. Die ItalianCreationGroup wurde 2013 von Stefano Core zusammen mit Giovanni Perissinotto gegründet, einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Generali Versicherungsgruppe in Italien, der nun als Vorsitzender der ItalianCreationGroup fungiert.

"Ich bin sehr stolz, dass FontanaArte und Toscoquattro jetzt zu der ItalianCreationGroup gehören." sagte Herr Core. "Dies beendet unsere erste Akquisitionsrunde, welche dank des von unseren beiden neuen Teilhabern, den Unternehmern Giorgio Rossi Cairo und Lauro Buoro, eingebrachten Kapitals ermöglicht wurde, die auch in den Vorstand des Unternehmens eingetreten sind."

Rossi Cairo, der Vorstandsvorsitzende der Value Partners Management Consulting, gilt als führende Kraft in der italienischen Geschäftswelt. Er erwarb seine Kapitalbeteiligung an der ItalianCreationGroup mithilfe einer Familieninvestition. Die finanziellen Bedingungen der Akquisition von FontanaArte und von Herrn Cairos Investitionen wurden von der privaten ItalianCreationGroup nicht offengelegt.

Mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an FontanaArte und Toscoquattro, fügte die ItalianCreationGroup zwei großartige Unternehmen ihrem Portfolio hinzu, das bereits seit 2015 Valcucine, einen führenden Hersteller von hochwertigen Küchen und Driade, die renommierte italienische Design-Firma, welche 2013 Teil der Gruppe wurde, beinhaltet.

Dank seiner einzigartigen Fähigkeit, Schönheit mit Funktionalität zu kombinieren, war FontanaArte schon immer eines der herausragenden Unternehmen in Beleuchtung und Design. Die größten Meister des italienischen und internationalen Designs haben in den vergangenen Jahren mit FontanaArte zusammengearbeitet, darunter Gio Ponti - einer der Unternehmensgründer und sein erster künstlerischer Leiter - sowie Gae Aulenti, Max Ingrand, Livio und Piero Castiglioni, Vico Magistretti, Shigeru Ban, Renzo Piano und viele mehr.

Toscoquattro ist ein namhaftes Unternehmen, das Boutique-Badezimmermöbel für ein exklusives internationales Klientel entwirft und herstellt. Seine Arbeiten zeichnen sich durch die konstante Verwendung von innovativen Stilen und Materialien aus.

Die Vision der ItalianCreationGroup ist, als Anlaufstelle für italienisches Luxus-Design zu fungieren und gezielt jene Kunden anzusprechen, welche den unverwechselbaren Charakter und das künstlerische Know-How von 'Made in Italy' zu schätzen wissen.

Zu diesem Zweck plant die ItalianCreationGroup die Akquisition weiterer Marken, welche die italienische Qualität und Kreativität in der Welt des Wohndesigns hervorragend vertreten, bei gleichzeitiger Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten, ein Prozess, der 2014 mit der Gründung seiner amerikanischen Zweigniederlassung ICGroup USA begann.

Der zweite Teil der Wachstumsphase wird sich auf die Entwicklung der Vertriebskapazitäten der Gruppe konzentrieren, wobei das Führungsteam der ItalianCreationGroup Partnerschaften eingehen möchte, um seine Geschäftsabläufe in die globalen Vertriebskanäle zu integrieren. Diese Phase wird es der Gruppe erlauben, als ein Lieferant von Objektmöbel aufzublühen, der ein vollständiges Sortiment hochwertiger Produkte für die Hotelbranche, private Wohnräume und Yachten anbietet.

Diese Kapitalerhöhung hat die ItalianCreationGroup bedeutend gestärkt: Lauro Buoro (Gründer der Nice Group) und Forever (im Eigentum der Familie von Rossi Cairo) wurden Anteileigner der ItalianCreationGroup, wodurch die Gruppe mit ihrer nächsten Wachstumsphase beginnen kann; Lauro Buoro und Giorgio Rossi Cairo sind neue Mitglieder im Aufsichtsrat; der Aufsichtsratsvorsitzende ist Giovanni Perissinotto und der Geschäftsführer ist Stefano Core.

Rückfragen & Kontakt:

NEGRI FIRMAN PR & COMMUNICATION

Carlotta Tonon

Tel. +39-02-8909-6012

E-Mail: carlotta @ negrifirman.com